Suite à son rachat par la société MuseScore, le logiciel Audacity va désormais collecter et partager des données personnelles.

Les acquisitions font ou détruisent souvent les entreprises, et il semble qu’une période difficile s’annonce pour Audacity. Le logiciel de montage audio gratuit et open source depuis plus de 21 ans est peut-être devenu un spyware. Bien que Muse Group, le nouveau propriétaire d’Audacity, se soit engagé à garder le logiciel gratuit et open source, une récente mise à jour de la politique de confidentialité de l’application a suscité des inquiétudes parmi sa base d’utilisateurs. Essentiellement, Audacity collectera désormais les données personnelles des utilisateurs, qui peuvent être partagées avec des tiers pour des raisons commerciales et juridiques, ainsi qu’avec des organismes chargés de l’application des lois.

L’interface simple et fonctionnelle d’Audacity et ses puissantes capacités de manipulation audio en ont longtemps fait un favori parmi les utilisateurs débutants et experts, d’autant plus qu’il est gratuit et a été continuellement travaillé et amélioré par la communauté open source depuis plus de deux décennies.

Bien que tous ces attributs soient susceptibles de rester tels qu’ils sont sous Muse Group, la société de musique qui a acquis Audacity en avril, ce qui soulève des inquiétudes est une politique de confidentialité mise à jour qui permettra désormais au logiciel de collecter et de partager des données personnelles.

Comme indiqué par FOSS Post, l’ajout de plusieurs mécanismes de collecte de données transforme Audacity en un possible logiciel espion, car les informations personnelles (voir ci-dessous) peuvent désormais être partagées avec les organismes chargés de l’application de la loi, les organismes de réglementation et d’autres tiers, notamment les conseillers, les auditeurs, les acheteurs potentiels, etc.

L’avis de confidentialité d’Audacity indique également que les données personnelles des utilisateurs sont stockées sur des serveurs dans l’Espace économique européen (EEE) et que ces données seront occasionnellement partagées avec le siège social de l’entreprise en Russie et un conseil externe aux États-Unis.

Actuellement, il n’y a aucun moyen de se retirer de cette nouvelle politique, qui interdit aux mineurs (13 ans et moins) d’utiliser l’application. Les exigences de télémétrie controversées d’Audacity sont également en cours de discussion sur GitHub et Reddit, où les utilisateurs attendent maintenant avec impatience des versions fourchues potentielles qui ne permettent pas de suivre les données des utilisateurs, d’autant plus que l’application a toujours été un éditeur audio hors ligne.