Nintendo annonce une Switch mise à jour

Nintendo a officialisé l’arrivée d’une version améliorée de sa console Switch pour le 8 octobre prochain.

Dans l’état actuel des choses, le modèle OLED est davantage une mise à jour incrémentielle et ne donne pas vraiment aux propriétaires de Switch existants une raison impérieuse de mettre à niveau leur console. De plus, les consoles et l’électronique en général sont toujours rares, et tout le monde peut deviner à quoi ressemblera l’offre lorsque le système sera lancé plus tard cette année.

Nintendo a étayé des mois de rumeurs lundi avec une annonce officielle confirmant une nouvelle variante de sa console hybride Switch.

La nouvelle Nintendo Switch dispose d’un écran OLED de 7 pouces plus grand que l’écran LCD de 6,2 pouces du modèle standard et l’écran LCD de 5,5 pouces de la Nintendo Switch Lite. Le modèle OLED dispose également de 64 Go de stockage interne (au lieu de 32 Go), d’un support réglable, d’une nouvelle station d’accueil avec une prise Ethernet filaire et d’un son amélioré.

Les rumeurs qui ont conduit à ce point suggéraient que la nouvelle Switch embarquerait des capacités 4K et peut-être un nouveau hardware signé Nvidia, mais ce n’est finalement pas le cas.

Jusqu’à présent, Nintendo n’a eu aucun problème à vendre la Switch, et de nombreux propriétaires sont des acheteurs réguliers. En tant que tel, il est compréhensible que Nintendo joue la sécurité avec l’actualisation de sa console.

Le modèle Nintendo Switch OLED sera lancé le 8 octobre 2021 pour un prix américain annoncé à 349 dollars, soit 50 dollars de plus que la Switch actuelle. Précisons que le même jour sortira le nouveau jeu Metroid de Nintendo.