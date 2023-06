Une entreprise suisse pose des panneaux solaires entre les rails de chemin de fer

Une start-up suisse installe des panneaux solaires entre les rails de chemin de fer pour alimenter le réseau électrique de la zone.

La start-up suisse Sun-Ways installe des panneaux solaires sur les voies ferrées en Suisse. Les panneaux seraient déroulés «comme un tapis» dans l’espace entre les voies près de la gare des Buttes suite au feu vert de l’Office fédéral des transports du pays.

Fait intéressant, Sun-Ways n’est pas la première entreprise à avoir commencé à déployer des panneaux solaires sur les voies ferrées. Comme l’a rapporté Fast Company, la société italienne d’énergie renouvelable Greenrail et la société de technologie britannique Bankset Energy travaillent également sur des technologies similaires, bien que l’expérience en Suisse soit remarquable pour deux raisons.

Premièrement, Sun-Ways utilise des panneaux de taille standard, tandis que les deux autres sociétés utilisent des panneaux plus petits pour les installer entre les voies ferrées. Deuxièmement, l’ensemble du processus de pose des panneaux a été automatisé par Sun-Ways, grâce auquel un train spécialement construit « déroule » les panneaux sur les voies plutôt que des travailleurs humains le font manuellement.

Le projet pilote, qui devrait être achevé cet été au coût de 560 000 $, verra Sun-Ways utiliser un train régulier pour installer 60 panneaux solaires sur un tronçon de voie ferrée de 40m près de la ville de Neuchâtel. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est un début, qui peut potentiellement mener à des choses plus grandes et meilleures dans les années à venir.

Pour commencer, 100 % de l’électricité générée par le projet alimentera les ménages locaux, mais à l’avenir, une partie de l’électricité pourrait être utilisée pour faire fonctionner les trains. Selon le co-fondateur de Sun-Ways, Baptiste Danichert, couvrir l’ensemble des 5 000 km du réseau ferroviaire suisse avec des panneaux solaires pourrait générer jusqu’à 1 gigawatt d’énergie par an, ce qui est suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers.

Pour le programme pilote, Sun-Ways utilise un train régulier équipé d’outils spéciaux pour poser les panneaux. À l’avenir, l’entreprise prévoit d’utiliser un train personnalisé avec deux wagons – un pour stocker les panneaux et un autre pour les installer. On s’attend à ce que les panneaux restent sur les rails à moins qu’ils aient besoin d’entretien ou de réparation. Dans ce cas, le même train circulera à nouveau sur ce tronçon de voie pour les désinstaller.

Alors que la plupart des écologistes sont satisfaits de l’adoption accrue des énergies renouvelables, certains réagissent au développement avec plus de prudence. Selon Bill Nussey, le fondateur du groupe de défense de l’énergie propre Freeing Energy Project, l’expérience ne sera un succès que si elle peut « surmonter un certain nombre de grands défis, y compris les débris des trains, la distance géographique entre les panneaux et le point d’interconnexion à la grille. »