Une fonction dans Microsoft Edge divulgue les URL des sites que vous visitez à Bing

Le navigateur Edge de Microsoft envoie systématiquement les URL des sites que vous visitez à l’API de Bing.

Microsoft ajoute régulièrement plus de fonctionnalités au navigateur Edge, mais parfois il ne les teste pas correctement avant de les déployer aux utilisateurs. Cela peut avoir de graves implications sur la vie privée, telles que la fuite de votre historique de navigation pour un peu de fonctionnalités supplémentaires dont vous n’avez probablement jamais entendu parler ou utilisé.

Le navigateur Edge de Microsoft n’est peut-être pas aussi largement utilisé que Google Chrome, mais c’est le deuxième navigateur de bureau le plus populaire. C’est le résultat du fait que la société l’a poussé de toutes les manières possibles aux utilisateurs de Windows au fil des ans, notamment en harcelant les utilisateurs de Chrome avec des fenêtres contextuelles et en rendant plus difficile la définition d’un navigateur différent par défaut.

Edge offre des fonctionnalités astucieuses qui le rendent agréable à utiliser, des fonctionnalités d’économie d’énergie pour les ordinateurs portables et les 2-en-1 au blocage de la lecture automatique des vidéos et, mon préféré, les onglets verticaux. Le géant de Redmond en fait la promotion comme la même technologie Chrome mais avec plus de flair et la « confiance supplémentaire de Microsoft », mais il s’avère que cette dernière fonctionnalité est au mieux discutable.

La dure réalité est que la plupart des navigateurs téléphonent à la maison, et parfois ils ne le font même pas par conception, mais plutôt en raison d’un bogue ou d’une mauvaise configuration. Un Redditor soucieux de la confidentialité a découvert qu’une fonctionnalité peu connue de Microsoft Edge qui vous permet de suivre certains créateurs de contenu via un bouton dans la barre d’adresse est également un cauchemar de confidentialité dans son implémentation actuelle.

Il semble que la fonctionnalité oblige Edge à envoyer une demande à bingapis.com chaque fois que vous visitez un site Web, ce qui divulgue essentiellement l’intégralité de l’historique de votre navigateur à Microsoft. L’ingénieur de Stardock, Rafael Rivera, a déclaré à The Verge que le problème est que la fonctionnalité de suivi du créateur est activée par défaut, alors qu’elle ne s’activait auparavant que lors de la visite de certaines pages sur des sites tels que YouTube, Facebook, Pinterest, TikTok, The Verge et Engadget.

Sur une note positive, Microsoft dispose d’un filtre principal qui empêche Edge d’envoyer certains domaines au site Web de l’API Bing. La société dit qu’elle enquête sur le problème, mais vous n’avez pas besoin d’attendre un correctif officiel pour l’atténuer.

Désactiver la fonctionnalité problématique est aussi simple que d’aller dans Paramètres -> Confidentialité, recherche et services -> faire défiler jusqu’à la section Services et désactiver « Afficher les suggestions pour suivre les créateurs dans Microsoft Edge ».