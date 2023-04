Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur haute définition, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler des téléviseurs 4K, la dernière et la plus grande avancée technologique en matière de télévision. Découvrez les spécificités d’un téléviseur 4K et les différences de cet appareil à la pointe de la technologie avec les autres modèles.

Qu’est-ce qu’un téléviseur 4K et en quoi est-il différent ?

Un téléviseur 4K est un appareil haute définition qui affiche des images avec une résolution de 3840×2160 pixels, soit quatre fois la résolution d’un téléviseur HD standard (1920×1080 pixels). Cela signifie qu’il peut afficher des détails plus nets pour une expérience visuelle plus immersive. Le terme 4K est souvent utilisé de manière interchangeable avec les termes UHD (Ultra High Definition) et 2160 p, qui désignent tous la même résolution. Cette technologie émergente est rapidement devenue le standard de facto pour les téléviseurs, car elle offre une qualité d’image supérieure aux téléviseurs plasma et aux écrans LCD.

En plus de leur résolution élevée, les téléviseurs 4K offrent une plus grande plage dynamique. Ils peuvent ainsi afficher des couleurs plus riches et des noirs plus profonds. De plus, ils disposent souvent de fonctionnalités telles que le HDR (High Dynamic Range) qui améliorent encore la qualité de l’image en offrant une plage de luminosité plus large. Par ailleurs, les téléviseurs 4K ont des angles de vision plus larges que les téléviseurs HD traditionnels, ce qui signifie que plusieurs personnes peuvent regarder la même télévision sans perte de qualité visuelle.

À l’instar de la TV LED 4K de la marque LG, les meilleurs téléviseurs 4K du marché offrent une mise à l’échelle automatique des sources de contenu, ce qui signifie que, même en résolution HD ou inférieure, elles peuvent être adaptées et affichées en 4 K. Enfin, les téléviseurs 4K sont équipés des dernières technologies de connectivité, notamment le Wi-Fi, le Bluetooth et les ports HDMI. Cela permet aux utilisateurs de diffuser du contenu depuis leurs appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes, ou connecter des appareils externes tels que des consoles de jeux.

Quels types de contenus sont disponibles en 4K ?

Lorsque les premiers téléviseurs 4K sont arrivés sur le marché, certains consommateurs hésitaient à les acheter en raison du manque de contenu disponible en 4 K. Cependant, avec l’arrivée des smart TV et des téléviseurs connectés dotés d’un véritable système d’exploitation, cette époque est révolue. Il est désormais possible d’accéder à une grande variété de contenus en 4K grâce aux applications smart TV qui permettent de naviguer facilement sur vos plateformes favorites.

On y retrouve des programmes de jeunesse, des replays de vos émissions préférées, de la musique, des jeux ou des événements sportifs. Ces télévisions sont également équipées d’assistants vocaux compatibles à l’image de Google Assistant ou Amazon Alexa, offrant une multitude de possibilités pour optimiser votre expérience de visionnage. Avec ces avancées, les consommateurs peuvent dorénavant profiter pleinement de la qualité 4K offerte par leur téléviseur.

Aujourd’hui, le contenu 4K est présent sous différentes formes, allant de la télédiffusion aux vidéos prises par des appareils photo ou des smartphones 4K, en passant par les services de streaming et les disques Blu-ray 4 K. On compte presque 80 chaînes de télévision dans le monde qui diffusent en 4 K. Les services de VOD comme Netflix, Amazon Prime et Disney+ proposent une variété de films et de séries télévisées en 4 K. Tout cela montre que la technologie 4K est en train de devenir la norme pour les contenus de haute qualité et les expériences de visionnage immersives.

Conseils pour configurer votre nouveau téléviseur 4K

Si vous avez acheté un nouveau téléviseur 4K, il est essentiel de le configurer correctement pour profiter de ses performances exceptionnelles. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à paramétrer votre téléviseur 4 K.

Vérifiez la résolution et configurez la HDR

Assurez-vous de régler la résolution de votre téléviseur sur 3840×2160 pixels pour bénéficier d’une qualité d’image exceptionnelle. La HDR (High Dynamic Range) est une fonctionnalité clé des téléviseurs 4 K. Elle permet de rendre les images plus lumineuses et plus colorées. Assurez-vous que cette fonctionnalité est activée pour profiter pleinement de l’expérience.

Choisissez le bon mode d’image

Chaque fabricant de téléviseurs utilise un nom différent pour désigner le mode d’image, il est donc important de chercher le nom approprié pour votre modèle. Les modes d’image prédéfinis sont souvent calibrés pour différents types de contenus (films, sports, jeux, etc.), alors n’hésitez pas à essayer différents modes pour voir celui qui convient le mieux à votre utilisation.

Équilibrez la luminosité

Les téléviseurs 4K ont tendance à être plus lumineux que leurs prédécesseurs, ce qui peut affecter l’expérience de visionnage. Vous pouvez essayer de régler la luminosité à un niveau confortable pour vos yeux.

Configurez le son

Le son est un autre élément important à prendre en compte. Si votre téléviseur a des haut-parleurs intégrés, assurez-vous qu’ils sont configurés pour une qualité optimale. Vous pouvez également connecter des haut-parleurs externes pour une expérience audio améliorée.