Amazon : Comment payer moins cher ?

Grâce aux astuces que nous avons collectées, vous allez pouvoir profiter de prix moins chers sur le site Amazon lors de vos achats.

Amazon est devenu une plateforme de shopping en ligne incontournable pour de nombreux acheteurs. Avec son vaste choix de produits et ses prix compétitifs, il est facile de se laisser tenter par une commande. Cependant, si vous souhaitez acheter moins cher sur Amazon, il existe plusieurs astuces et stratégies que vous pouvez utiliser pour économiser de l’argent. Dans cet article, nous allons vous présenter nos meilleurs conseils pour économiser sur vos achats sur Amazon.

1. Utilisez les coupons

Amazon offre une large sélection de coupons que vous pouvez appliquer à certains produits pour économiser de l’argent. Ces coupons sont généralement disponibles sous la forme de pourcentages de réduction sur le prix d’achat ou d’une réduction de prix fixe. Pour utiliser un coupon, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer le coupon » sur la page du produit.

2. Utilisez la fonction « Acheter d’occasion »

Le site Amazon propose également une section « Acheter d’occasion » pour certains produits. Cette fonctionnalité permet aux vendeurs tiers de vendre des produits usagés à des prix réduits. Si vous êtes à la recherche d’un produit spécifique, il peut être utile de vérifier s’il est disponible en version d’occasion.

3. Utilisez des sites de comparaison de prix

Avant d’acheter sur la plateforme, vous pouvez également utiliser des sites de comparaison de prix pour trouver les offres les plus avantageuses. Ces sites vous permettent de comparer les prix entre différents détaillants, y compris Amazon, pour vous aider à trouver le prix le plus bas possible.

4. Utilisez le programme Prime

Si vous êtes un acheteur régulier sur Amazon, le programme Prime peut vous permettre d’économiser de l’argent sur vos achats. Le programme offre une livraison gratuite et rapide, ainsi que d’autres avantages tels que des remises exclusives sur certains produits. De plus, l’abonnement Prime vous donne accès à Prime Video, une plateforme de streaming de films et de séries télévisées.

5. Abonnez-vous aux livraisons régulières

Le géant du ecommerce offre également des remises pour les abonnements réguliers à certains produits. Si vous achetez souvent le même produit, comme des couches ou des aliments pour animaux de compagnie, vous pouvez économiser de l’argent en vous abonnant à des livraisons régulières. Amazon offre des remises supplémentaires pour les abonnements réguliers, ce qui peut vous permettre d’économiser jusqu’à 15 % sur certains produits.

6. Utilisez Amazon Warehouse Deals

Warehouse Deals est un service proposé par Amazon qui permet aux acheteurs d’acheter des produits d’occasion, retournés ou endommagés à des prix réduits. Ces produits sont inspectés et certifiés pour leur qualité avant d’être vendus à des prix avantageux. Si vous êtes à la recherche d’un produit spécifique, Amazon Warehouse Deals peut être une option intéressante pour économiser de l’argent.

7. Utilisez les offres éclair

Amazon propose également des offres éclair, qui sont des offres limitées dans le temps proposées à des prix réduits. Ces offres sont généralement disponibles pendant quelques heures seulement et peuvent vous permettre d’économiser de l’argent sur certains produits. Vous pouvez accéder aux offres éclair sur la page d’accueil du site.

8. Achetez sur une version étrangère d’Amazon

En fonction de l’article que vous recherchez, il est parfois possible de le trouver moins cher sur la version Allemande ou Espagnole de la plateforme. N’hésitez pas à changer l’adresse du site « .fr » en « .de » ou « .es » pour voir si le produit est vendu à un prix plus attractif en dehors de l’hexagone.