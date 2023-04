Netflix va stopper son service de location de DVD en septembre, 25 ans après son lancement

Après 25 ans, Netflix va stopper son service de location de DVD, qui était son activité première.

il y a une époque où Netflix n’était qu’une entreprise de location de DVD par courrier. Un quart de siècle après avoir commencé à envoyer des disques aux abonnés, la société a annoncé que les fameuses enveloppes rouges allaient disparaître.

La même année de sa création, en 1997, Netflix a lancé son service de DVD par courrier, offrant au public une alternative au magasin de location de vidéos local. Le tout premier DVD que la société a envoyé était Beetlejuice de Tim Burton, marquant le début de la fin pour des magasins comme Blockbuster.

Netflix a lancé son service de streaming en 2007, bien que la firme ne proposait que 1 000 films contre 70 000 sur DVD à l’époque. À la surprise de beaucoup, le service de messagerie continue à ce jour, et a expédié son cinq milliardième DVD en 2019. Toutefois, il fermera dans quelques mois.

Le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a félicité le DVD par courrier électronique pour avoir ouvert la voie à la gigantesque activité de streaming de l’entreprise. Mais « après une course incroyable de 25 ans, nous avons pris la décision difficile de nous retirer fin septembre [le 29] ».

« Notre objectif a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres, mais à mesure que l’activité continue de diminuer, cela va devenir de plus en plus difficile », a ajouté Sarandos.

On September 29th, 2023, we will send out the last red envelope. It has been a true pleasure and honor to deliver movie nights to our wonderful members for 25 years. Thank you for being part of this incredible journey, including this final season of red envelopes. pic.twitter.com/9lAntaL2ww

— DVD Netflix (@dvdnetflix) April 18, 2023