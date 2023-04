Sega annonce l’acquisition du studio Rovio, créateur du célèbre Angry Birds

Sega a annoncé l’acquisition de Rovio et de ses Angry Birds pour un montant de 706 millions d’euros.

Sonic aura bientôt de nouveaux amis à plumes puisque Sega a accepté d’acheter le créateur d’Angry Birds, Rovio Entertainment. Le géant japonais du jeu vidéo paie 9,25 euros par action et 1,48 euro par option pour Rovio, ce qui représente un total d’environ 706 millions d’euros. Le prix d’achat représente une prime d’environ 19% par rapport au cours de clôture de Rovio vendredi dernier, mais est loin de ce qu’une vente à une date antérieure aurait pu apporter.

Au plus fort de la folie Angry Bird en 2012, Rovio aurait refusé une offre d’acquisition de 2 milliards de dollars de Zynga.

Les deux parties ont décrit l’acquisition comme une prise de contrôle amicale, et celle que le conseil d’administration de Rovio a déjà acceptée. Si tout se passe comme prévu, l’accord devrait être conclu plus tard cette année.

Le studio de jeux finlandais a été fondé en 2003 sous le nom de Relude avant de changer son nom en Rovio Mobile quelques années plus tard. Rovio a travaillé sur de nombreux jeux à ses débuts, mais son titre phare, Angry Birds, allait changer à jamais la trajectoire de l’entreprise et le cours du jeu mobile.

Le titre basé sur la physique a fait ses débuts juste au moment où le jeu mobile commençait à prendre racine et a été parmi les premiers titres majeurs à expérimenter le modèle gratuit financé par la publicité lorsqu’il a été porté sur Android. L’incroyable succès du jeu a donné naissance à toute une série de jeux, de dessins animés, de films, de produits dérivés et bien plus encore.

Angry Birds, premier du nom, est l’un des 12 finalistes en lice pour une place au Hall of Fame du jeu vidéo 2023.

Sega vise à tirer parti de l’expertise de Rovio dans l’exploitation de jeux mobiles en direct via son service Beacon pour commercialiser des titres nouveaux et existants. L’expansion multiplateforme des jeux Rovio utilisant le savoir-faire de Sega est également dans les cartes, et vous pouvez être sûr que les deux parties échangeront des conseils sur la façon de mieux tirer parti de la propriété intellectuelle existante pour une exposition et un profit maximum.