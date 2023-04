Google lance une version de son app Nearby Share pour les PC Windows

Google lance la bêta « Nearby Share » pour transférer des fichiers entre Windows et Android dans certains pays.

Google déploie une version bêta de Partage à proximité, un autre outil qui permettra aux utilisateurs d’Android de transférer plus facilement des fichiers entre leurs appareils et Windows. Cela vient après que Google a parlé pour la première fois de la fonctionnalité mise à jour au CES 2022 dans le cadre de son engagement à renforcer l’intégration entre son système d’exploitation mobile et la plate-forme de Microsoft.

C’est lors du CES de janvier 2022 que Google a annoncé son intention d’améliorer la connectivité entre les systèmes d’exploitation Android et Windows. En plus de Fast Pair pour configurer et coupler rapidement des appareils, il y avait un partage à proximité pour partager des photos, des messages texte, etc.

Lancée en 2020 pour déplacer rapidement des fichiers entre les téléphones, tablettes et Chromebooks Android, l’application Partage à proximité pour Windows est désormais disponible, bien qu’elle soit toujours en version bêta. Il peut être téléchargé à partir du site Web Android, qui répertorie les exigences en tant que version 64 bits de Windows 10 et versions ultérieures, ainsi que Bluetooth et Wi-Fi. Les appareils Arm ne sont pas pris en charge.

Google écrit que les utilisateurs de partage à proximité pourront transférer des photos, des vidéos, des documents, des fichiers audio ou des dossiers entiers entre les appareils Android et Windows. Il ajoute que la fonctionnalité a été conçue dans un souci de sécurité et de confidentialité, permettant aux utilisateurs de contrôler qui peut découvrir un appareil et envoyer des fichiers, que ce soit tout le monde, amis et famille, ou une seule personne.

L’envoi de fichiers d’un PC vers un appareil Android peut être effectué par glisser-déposer ou en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant « Envoyer avec partage à proximité ». Tant que les deux appareils sont à moins de 16 pieds l’un de l’autre, les fichiers seront transférés. Bien que vous deviez être connecté à votre compte Google pour utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez envoyer des fichiers à toute personne dont le partage à proximité est activé, avec leurs appareils que vous pouvez découvrir.

Pour activer le partage à proximité sur un téléphone, assurez-vous que Bluetooth, la localisation et le partage à proximité sont activés dans l’application des paramètres de votre appareil.

Il existe de nombreuses applications tierces et même le lien téléphonique de Microsoft qui fait le même travail que le partage à proximité, mais le fait que celui-ci provienne du créateur d’Android Google devrait en faire une expérience plus fluide.

La version bêta est disponible aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde. Malheureusement, la France n’y a pas encore droit.