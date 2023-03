Comment se démarquer dans la sphère numérique ? 

Que vous envisagiez de créer une start-up ou que vous soyez à la tête d’une multinationale, vous devez faire face à un enjeu de taille : suivre le rythme de la mutation informatique. Depuis déjà de nombreuses années, le digital devient incontournable dans les entreprises. En effet, il simplifie le pilotage des activités et permet d’optimiser les résultats. Différentes solutions peuvent être implémentées, mais attention toutefois à vous assurer que vos investissements soient judicieusement réalisés. Cela implique l’adoption d’une stratégie cohérente avec vos objectifs.

Soigner sa e-réputation

Si l’on se réfère aux chiffres-clés publiés par France Num , 79% des TPE/PME étaient déjà présentes sur les réseaux sociaux en 2020, tandis que 67% des répondants disposaient d’un site web. Au vu des progrès constant du numérique, tout porte à croire que ces statistiques ont évolué depuis leur publication. Être présent en ligne est donc loin de suffire. Il faut être en mesure de se démarquer, ce qui passe par la qualité de votre image.

La e-réputation ne se forge pas du jour au lendemain. Elle se fonde sur les revues de presse, les mentions de votre site par des entreprises partenaires, les avis publiés par vos clients, etc., autant d’éléments amenés à évoluer continuellement. De ce fait, il faudra identifier la bonne stratégie pour consolider les avis positifs et renvoyer l’image d’une entreprise sérieuse, digne de confiance afin de ne pas être évincé par vos concurrents.

Attention, l’idée n’est pas de faire de la publicité mensongère. Cela se retournerait contre vous. Il est essentiel que vous vous donniez réellement les moyens de plaire à vos prospects, clients et partenaires, notamment sur les réseaux professionnels, par exemple. Pour ce faire, prenez connaissance des erreurs à éviter sur LinkedIn . Utilisez des logiciels adéquats pour mesurer vos performances. L’informatique met de nombreux outils à votre disposition alors utilisez-les à bon escient.

Connaître les bonnes pratiques

De nombreux dirigeants d’entreprise commettent l’erreur de croire qu’il suffit d’investir dans du matériel informatique dernier cri pour accéder aux meilleures performances. La manière dont vous vous servez de vos équipements est plus importante encore, car le pilotage de votre entreprise en dépend.

ITIL v4, comprenez Information Technology Infrastructure Library version 4, constitue une excellente référence en la matière . Cet ensemble de documents liste l’ensemble des bonnes pratiques à privilégier pour une gestion d’entreprise méthodique. Il s’agit d’une référence qui s’articule autour de quatre dimensions interdépendantes :

L’organisation (entreprise) et ses membres,

Les technologies d’information,

Les partenaires (commerciaux ou non) et les fournisseurs,

Les processus, les flux de travail et les flux de valeur.

Progresser en continu

L’informatique évolue sans relâche, ce qui implique une mutation permanente des procédés utilisés dans l’intention d’atteindre des objectifs bien définis. Si vous stagnez, vous vous faites automatiquement devancer par vos concurrents ! La progression consiste donc à utiliser les outils informatiques pour conserver votre compétitivité.

Lorsque vous avez monté votre entreprise, vous aviez des idées qui vous ont permis d’intégrer le marché et de vous faire une place dans votre secteur. A partir du moment où votre entreprise est lancée, l’enjeu est de continuer à développer des concepts innovants. Mais comment ? Voici quelques pistes à explorer, sans que les suggestions ne soient exhaustives :

Diversifiez vos canaux de vente pour vous adapter aux habitudes de consommation de vos prospects et clients ;

Elargissez votre zone d’intervention pour augmenter votre notoriété ;

Améliorez vos infographies pour qu’elles soient faciles à décrypter et à assimiler ;

Variez vos contenus pour que chaque type corresponde à une audience en particulier ;

Développez de nouvelles lignes se services/produits ;

Proposez des méthodes de paiement innovantes ;

Automatisez les processus récurrents pour être davantage disponibles pour vos clients et collaborateurs ;

etc.

La modernisation de votre mode de gestion est un atout pour percer dans l’environnement digital et y conserver votre place.

Effectuer une veille constante

L’évolution se présente sous de nombreuses formes et il est évident que les concurrents les plus féroces ne manqueront aucune opportunité à saisir. Ne vous laissez pas dépasser ! En anticipant les changements, vous serez en mesure de fidéliser vos clients et d’en attirer de nouveaux.

On parle de veille pour évoquer la surveillance des pratiques concurrentes. Quelles sont les pratiques vendeuses ? Quelles sont les approches qui plaisent moins ? Il existe des outils d’analyse qui vous permettent de mesurer vos performances et de les comparer à celles des autres acteurs du marché.

La veille peut également faire référence au suivi des actualités, buzz et tendances. Vous pouvez ajuster votre communication en fonction des sujets populaires. Cela vous permettra de faire valoir la propension de votre entreprise à suivre les changements qui s’opèrent.

En suivant ces conseils, vous réussirez votre ascension dans un environnement où l’informatique occupe désormais une place prépondérante.