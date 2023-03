La sortie du jeu Starfield reportée au 6 septembre

Le prochain jeu de Bethesda, Starfield, a été repoussé une nouvelle fois. Sa sortie est maintenant prévue pour le 6 septembre.

Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour Starfield car le jeu de Bethesda et le principal vendeur de systèmes 2023 de Microsoft subissent un autre retard. Parallèlement à la nouvelle date de sortie, Bethesda a révélé que sa vitrine majeure prévue pour Starfield arrivera au début de l’E3 cet été.

Bethesda a repoussé la date de sortie de Starfield au 6 septembre, s’assurant qu’il manquera la fenêtre H1 2023 précédemment promise. La société publiera une vidéo approfondie sur le jeu le 11 juin, le premier jour de l’E3.

La première date de sortie de Starfield était le 11 novembre 2022, ce qui aurait été exactement 11 ans après le méga-hit de Bethesda, The Elder Scrolls V: Skyrim, de 2011. Cependant, en mai dernier, Bethesda a repoussé la date au premier semestre 2023, même en l’incluant dans une présentation en juin des titres prévus pour le premier semestre 2023.

La vidéo révélant la date de septembre n’offrait pas de nouveaux détails sur le jeu, mais les internautes pouvaient capter des extraits de nouvelles images en arrière-plan. Ils montrent des morceaux de combat et d’exploration sur les surfaces de quelques-unes des 1 000 planètes de Starfield, et un rapide coup du créateur du personnage.

Join us for #StarfieldDirect following the Xbox Games Showcase on Sunday, June 11 https://t.co/Igj84qH7AT

— Xbox (@Xbox) March 8, 2023