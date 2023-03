Tesla baisse les prix de ses deux modèles les plus chers aux États-Unis

Tesla a revu à la baisse le prix de ses Model S et X, qui sont les modèles les plus chers sur le marché américain.

Tesla a baissé le prix de ses deux véhicules électriques les plus chers dans le but de rendre ses modèles haut de gamme accessibles à davantage d’acheteurs sur le marché américain. Les réductions vont de quatre à neuf pour cent et pourraient signaler le début d’une guerre des prix dans l’industrie des véhicules électriques.

La berline Model S standard de Tesla commence désormais à 89 990 $ après une réduction de prix de 5 % de 5 000 $. De même, le Model S Plaid est désormais moins cher de 5 000 $ et commence à 109 990 $. Le Plaid est une version plus performante d’un véhicule électrique déjà rapide, offrant un temps de 0 à 100 km/h de 1,99 seconde et une vitesse de pointe de 322 km/h avec une autonomie estimée par l’EPA de 613km sur une seule charge.

Le SUV Model X, quant à lui, a vu un prix plus important de 10 000 $ sur les deux variantes. Le modèle standard peut maintenant être acheté pour 99 990 $ avec le Plaid axé sur la performance à partir de 109 990 $.

Selon Reuters, ils représentent le cinquième ajustement de prix depuis le début de 2023.

Lors de la journée des investisseurs de Tesla plus tôt ce mois-ci, le PDG Elon Musk a laissé entendre que des baisses de prix supplémentaires pourraient être envisagées. « Le désir des gens de posséder une Tesla est extrêmement élevé. Le facteur limitant est leur capacité à payer pour une Tesla », a-t-il noté.

Le stock du fabricant de véhicules électriques est en montagnes russes depuis la fin de l’année dernière. À la mi-septembre, les actions se négociaient à un peu plus de 300 dollars, mais à la fin décembre, l’action avait perdu environ les deux tiers de sa valeur et était tombée à 109 dollars. La route vers la reprise a été lente mais régulière depuis, car les actions flirtent avec la barre des 200 $ au moment d’écrire ces lignes.

Il convient de mentionner que si les Model S et Model X sont les véhicules haut de gamme de Tesla, ils ne sont pas le pain quotidien de l’entreprise. En 2022, Tesla n’a livré que 66 705 véhicules Model S / X contre 1 247 146 exemplaires des Model 3 et Model Y plus abordables.