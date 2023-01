Tesla aurait truqué la vidéo faisant la promotion de son Autopilot

Selon l’ancien ingénieur en chef du logiciel de l’Autopilot, Tesla aurait truqué la vidéo faisant la promotion de son système de conduite autonome.

Vous souvenez-vous de la vidéo publiée par Tesla en 2016 qui montrait le système d’aide à la conduite du pilote automatique, y compris sa capacité à s’arrêter à un feu rouge et à s’éloigner une fois qu’il est devenu vert ? Selon Ashok Elluswamy, ancien directeur du logiciel Autopilot de Tesla, la vidéo a été mise en scène.

Dans une récente déposition pour une action en justice contre Tesla déposée par la famille de Wei « Walter » Huang, décédé en 2018 lorsque sa model X s’est écrasée sur une barrière d’autoroute alors que l’Autopilot était engagé, Elluswamy a déclaré que l’intention de la vidéo n’était « pas de décrire avec précision ce que était disponible pour les clients en 2016. Il s’agissait de décrire ce qu’il était possible d’intégrer au système. »

La vidéo commence par un slogan qui se lit comme suit : « La personne qui occupe le siège du conducteur n’est là que pour des raisons légales. Elle ne fait rien. La voiture se conduit toute seule. »

Le clip montre la Tesla Model X s’arrêtant aux carrefours et respectant aux feux de circulation, même si Elluswamy a admis que l’Autopilot à l’époque n’avait « aucune capacité de gestion des feux de circulation ». Il a également déclaré que la démo était « spécifique à un itinéraire prédéterminé » plutôt que d’utiliser les données des caméras et des capteurs du véhicule. « Il utilisait des informations prémappés supplémentaires pour conduire », a-t-il déclaré.

La vidéo a été créée à l’aide d’une cartographie 3D sur l’itinéraire prédéterminé d’une maison à Menlo Park, en Californie, à Palo Alto. Elluswamy a déclaré que les conducteurs étaient intervenus pour prendre le contrôle lors des essais et qu’en essayant de démontrer les capacités d’auto-stationnement de la voiture, celle-ci s’est écrasée contre une clôture dans le parking de Tesla.

Elluswamy a déclaré que la vidéo avait été réalisée après que le patron de Tesla, Elon Musk, ait demandé à l’équipe Autopilot de concevoir une « démonstration des capacités du système ». Musk a ensuite fait la promotion de la vidéo dans un tweet, se vantant que « la Tesla se conduit (sans aucune intervention humaine) dans les zones urbaines, les autoroutes, avant de trouver une place de parking ».

Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot https://t.co/V2T7KGMPBo

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2016