Caliber : une application fitness 100% gratuite

Si vous avez pris la résolution de vous mettre au sport en ce début d’année, l’application de fitness Caliber pourrait être votre meilleur allié.

Calibre est une application de fitness qui propose des plans d’entraînement fondés sur la science, des cours sur la musculation et la nutrition, des mesures spécialisées pour vous montrer votre force, des vidéos détaillées pour plus de 500 exercices, une fonctionnalité sociale appelée Groupes qui vous permet de vous entraîner virtuellement avec des amis, et bien plus encore.

Contrairement à la plupart des autres applications présentes sur le marché, l’application Caliber est 100% gratuite, sans publicité ni paywall.

Comment débuter avec Caliber

Étape 1 : Téléchargez l’application ici : https://caliber.app.link (ou vous pouvez rechercher Calibre sur l’Apple App Store ou Google Play Store)

Étape 2 : Ouvrez un compte gratuit et suivez le processus d’inscription.

Étape 3 : Lors de l’inscription, vous pouvez choisir de créer des entraînements Caliber ou de sauter cette étape pour créer les vôtres.



Votre première semaine sur Caliber

Une fois que vous êtes prêt, allez voir votre première semaine de leçons que vous trouverez sur le tableau de bord. Ces leçons sont mises à jour une fois par semaine et vous apprendront les bases de la musculation et de la nutrition.

Vous découvrirez également les métriques spécifiques de Caliber, appelées Strength Score et Strength Balance.

Une fois que vous avez terminé votre première semaine d’entraînements, vos chiffres de départ de Strength Score et Strength Balance seront générés, puis mis à jour chaque semaine le dimanche.

Enfin, si vous préférez avoir un coach pour vous guider, sachez que votre coach Caliber concevra un programme d’entraînement et de nutrition personnalisé pour atteindre vos objectifs. Ensuite, ce dernier s’associera à vous pour vous garder motivé et responsable via des instructions individuelles, des enregistrements par texte et vidéo, des bilans et des réunions Zoom.