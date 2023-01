Les États-Unis et l’UE travailleront ensemble sur des modèles d’intelligence artificielle

Les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé un accord pour travailler ensemble sur des modèles d’intelligence artificielle.

Alors que les organisations privées monétisent les modèles de machine learning pour mâcher d’innombrables images et vendre le résultat à leurs clients, les États-Unis et l’UE ont quelque chose de différent en tête. Washington et Bruxelles viennent d’annoncer un nouvel accord pour travailler ensemble sur des modèles communs d’intelligence artificielle, utilisant des algorithmes ML dans un large éventail de domaines.

Comme l’a rapporté Reuters, les précédents accords sur l’IA entre les États-Unis et l’Union européenne se limitaient à des problèmes uniques et à des domaines spécifiques tels que la confidentialité. Inversement, la nouvelle collaboration visera à utiliser l’IA pour améliorer l’agriculture, les soins de santé, les interventions d’urgence, les prévisions climatiques, la gestion de la distribution d’énergie et d’autres industries critiques.

Le gouvernement américain et la Commission européenne (branche exécutive de l’UE) travailleront à l’élaboration de nouveaux modèles d’IA, en utilisant les algorithmes ML susmentionnés pour accélérer le processus de prise de décision en adoptant une approche logique basée sur les données.

Selon un haut responsable de l’administration américaine, la « magie » de cette nouvelle approche réside dans le fait que les nouveaux modèles laisseront les données « là où elles sont ». Les données basées aux États-Unis resteront dans les centres de données américains, tandis que les données de l’UE continueront de résider sur les serveurs du Vieux Continent. Grâce à l’IA, a déclaré le haut fonctionnaire, l’UE et les États-Unis peuvent construire un modèle commun capable de parler à la fois aux données européennes et américaines « parce que plus il y a de données et plus elles sont diversifiées, meilleur est le modèle« .

Les deux gouvernements occidentaux souhaitent un meilleur accès à des modèles d’IA plus détaillés et basés sur des données, apportant efficacité et sécurité aux interventions d’urgence, à la gestion du réseau électrique et à « d’autres avantages ». Concernant le réseau électrique, le responsable américain souligne que le pays collecte déjà des points de données sur la consommation d’énergie, la production et l’équilibre de la charge dans des conditions météorologiques extrêmes.

De nombreux pays européens font de même, a déclaré le responsable, et grâce au nouveau partenariat, les deux trésors de données seraient exploités pour créer un modèle d’IA commun afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les interventions d’urgence, les opérateurs de réseau et autres.

Le partenariat États-Unis-UE sur l’IA devrait fonctionner en accord avec les garanties européennes plus strictes en matière de confidentialité, car les deux côtés de l’Atlantique ont déjà commencé à rechercher un terrain d’entente grâce à un projet récemment approuvé du cadre de confidentialité des données. La nouvelle législation réglementera les flux de données transatlantiques sûrs et axés sur la confidentialité.