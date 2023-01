HBO renouvelle officiellement The Last of Us pour une saison 2

La série The Last of Us, adaptation des jeux vidéo du même nom et diffusée sur la plateforme HBO Max, aura droit à une nouvelle saison.

HBO a annoncé le renouvellement de The Last of Us pour une deuxième saison. La chaîne n’a partagé aucun détail sur The Last of Us saison 2, comme une fenêtre de sortie, mais les fans de la série peuvent être tranquilles en sachant que l’histoire se poursuivra au-delà de la première saison.

L’adaptation en direct du jeu PS3 bien-aimé a été un grand succès pour HBO. Le premier épisode était le deuxième plus gros début de HBO en plus d’une décennie, après seulement House of the Dragon en 2022. Pendant ce temps, le deuxième épisode a attiré 5,7 millions de téléspectateurs sur HBO Max.

« Craig et Neil, aux côtés de EP Carolyn Strauss, et le reste de notre casting et de notre équipe phénoménaux, ont défini un genre avec leur première saison magistrale de The Last of Us », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO, responsable des séries et des films. « Après avoir réussi cette première saison inoubliable, j’ai hâte de voir cette équipe se surpasser à nouveau avec la saison deux. »

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Le producteur exécutif Neil Druckmann, qui était le scénariste et directeur créatif du jeu vidéo The Last of Us, a partagé la déclaration suivante : « Je suis touché, honoré et franchement choqué qu’autant de personnes aient commencé à visionner cette adaptation du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable distribution et équipe, et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées. Maintenant, nous avons le plaisir absolu de pouvoir le refaire avec la saison deux ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog & PlayStation, merci ! »

Druckmann et Mazin ont précédemment déclaré que la première saison de The Last of Us couvrirait l’intrigue du jeu original ainsi que le DLC, Left Behind. Ils ont également déclaré qu’il y avait suffisamment d’histoires dans The Last of Us Part II pour deux saisons supplémentaires.