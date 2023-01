Android 13 présent sur 5 % des appareils Android en cinq mois

Android 13, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google n’est installée que sur 5,2 % des smartphones dans le monde.

Android 13 a fait son entrée dans les charts de distribution ce mois-ci. Alors que Google a rendu un peu plus difficile le suivi de l’évolution de la part de marché des versions ces dernières années, son dernier système d’exploitation semble connaître un bon départ grâce aux partenaires de la plate-forme.

Le dernier graphique de Google montrant la répartition des versions d’Android sur les appareils est le premier depuis la sortie d’Android 13 en août dernier. Le dernier système d’exploitation mobile de la société est déjà installé sur un peu plus de cinq pour cent des téléphones Android. La version 12 a également augmenté sa part au cours des cinq derniers mois.

À l’origine, Google publiait périodiquement et publiquement ses données comparant la part de marché des versions d’Android pour informer les développeurs du choix des versions que leur logiciel devait cibler. Cependant, en 2018, la société a limité ces informations à sa plateforme de développement interne, où les mises à jour sont devenues irrégulières. Depuis 2020, 9to5Google a accédé aux mises à jour et les a publiées via AndroidDistribution.io.

Un autre élément à considérer est que, contrairement aux appareils iOS, les téléphones Android ne passent pas uniformément aux nouvelles versions dès que Google les publie. Des fabricants comme Samsung et Sony mettent à jour leurs systèmes en fonction de leur propre calendrier, ce qui se reflète dans les données de distribution de Google.

Lorsque Android 13 a été lancé en août, il était exclusif aux téléphones Pixel de Google. Samsung a publié son OneUI 5 basé sur Android 13 peu de temps après. OnePlus, Sony et d’autres fabricants ont également lancé l’année dernière des téléphones prenant en charge Android 13, contribuant à la croissance relativement rapide du système d’exploitation.

Android 12 est apparu pour la première fois sur les graphiques de Google dans la mise à jour précédente en août dernier, juste avant le lancement d’Android 13, avec 13,5 % de la part de marché globale d’Android. Depuis lors, ce nombre est passé à 18,9 %, tandis qu’Android 11 est passé de 27 % à 24,4 %. Les versions 10 et 9 conservent également encore des bases d’utilisateurs importantes.

L’équipe Android a introduit de nombreuses fonctionnalités et mises à jour depuis les débuts de 13, et d’autres sont à venir. La prise en charge du populaire contrôleur de jeu mobile Backbone One est arrivée sur Android à la fin de l’année dernière, et Google a récemment donné à Android Auto sa première refonte majeure. De plus, Google et Windows se sont associés pour étendre la connectivité entre Android et Windows 11.

Qualcomm s’efforce également d’apporter des avancées significatives à Android. En novembre, la société a dévoilé la puce Snapdragon 8 Gen 2 avec prise en charge du Wi-Fi 7, des performances d’intelligence artificielle améliorées, un lancer de rayons accéléré par le matériel, Unreal Engine 5, etc. Qualcomm introduit également un service de communication par satellite vers les téléphones Android pour répondre au système SOS d’Apple pour les iPhone.