Les meilleures applications gratuites pour s’amuser

Apparus à la fin des années 1990, il aura fallu vraiment attendre la sortie du premier iPhone en 2007 pour voir les smartphones bouleverser nos habitudes. Depuis 15 ans, ces téléphones intelligents et surtout multifonctions se sont imposés en France et dans le monde, et ont des fonctions qui vont beaucoup plus loin que la simple transmission de messages ou d’appels.

Le nombre de Français qui n’ont pas accès à cette technologie est largement minoritaire. Pour les autres, le smartphone est synonyme d’outil du quotidien, mais surtout de véritable loisir tout-en-un. En effet, il est possible d’alterner entre la vision d’un film, une partie de gaming ou de l’écoute d’une musique.

Les applications utilisées sur ces smartphones rendent ces loisirs plus accessibles en facilitant l’utilisation. Il ne manque plus qu’à faire son choix pour bien s’amuser, que ce soit sur l’App Store d’Apple ou le Google Play d’Android. Et pour ces fêtes de fin d’année, nous avons donc sélectionné quelques applications qui devraient vous permettre de passer d’excellents moments, smartphone en mains.

Le poker, entre stratégie et prise de décisions

On commence avec tout ce qui concerne l’un des loisirs les plus anciens, le poker. Le jeu de cartes le plus connu au monde est de plus en plus apprécié par les jeunes générations qui souhaitent désormais y jouer n’importe où et à n’importe quel moment.

Des applications de poker en ligne gratuit sont disponibles depuis des années, que ce soit sur les smartphones Android ou iOS. En quelques secondes, les différentes variantes du poker, du Texas Hold’em à l’Omaha en passant par le Stud, sont jouables contre des adversaires du monde entier. Et pas besoin de débourser le moindre euro pour cela.

Une véritable révolution pour les fans de poker qui n’ont plus besoin de se déplacer dans des cercles de jeux ou de devoir trouver plusieurs amis pour organiser une partie live.

Les quiz pour parfaire votre culture générale

Voilà des décennies que les Français se passionnent pour les quiz. C’est bien évidemment à la télévision que la plupart d’entre eux se sont fait une place de choix dans le cœur du public. Des émissions comme « Qui veut gagner des millions », « Tout le monde veut prendre sa place » ou encore « Questions pour un Champion » font partie du patrimoine culturel français.

Et ne croyez pas que la nouvelle génération n’apprécie pas ce format, comme en atteste le succès de QPUC sur la plateforme Twitch grâce au streameur Étoiles qui rediffuse d’anciennes émissions en répondant aux questions et en faisant participer son audience.

C’est donc logiquement que chacune de ces émissions possède également sa propre application gratuite qui vous permettra de rentrer dans la peau d’un candidat. D’autres applications sont également à privilégier comme Duel Quiz qui fonctionne sur un système original où vous affrontez directement vos amis. Enfin, si vous souhaitez à la fois jouer et vous instruire, on ne peut que vous conseiller Coach Culturel.

Votre smartphone peut être une véritable console de jeu

On finit avec les applications gaming, qui sont aujourd’hui parmi les plus téléchargées et utilisées par les Français. Ce qui est bien sur smartphone c’est qu’on peut jouer à d’anciens titres qui ont bercé notre enfance comme ceux de SEGA ou de Nintendo. Le rétrogaming est plébiscité sur smartphone et parfaitement adapté avec un gameplay souvent simplifié. Si l’aspect nostalgique vous séduit, mais que vous aimez les graphismes actuels, partez sur Mario Kart Tour ou le très bon Super Mario Run qui sont disponibles gratuitement.

D’autres univers appréciés du grand public possèdent également des applications gaming gratuites comme Among Us ou encore Candy Crush. On vous conseille également de vous pencher sur certaines applications plus originales comme 2048, un jeu de réflexion assez simple, mais particulièrement efficace. Et si vous êtes plutôt mélomane, il n’y a rien de mieux que Piano Star, qui vous permettra de jouer des chansons populaires ou classiques en toute décontraction.