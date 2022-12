Les 10 meilleurs films de Noël pour 2022

Voici un classement des 10 meilleurs films de Noël pour l’année 2022, selon le site IMDb.

Noël est dans quelques jours. Et quoi de mieux qu’un marathon de bons films pour se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année ? Voici un classement des 10 meilleurs films de Noël pour l’année 2022, selon le site IMDb.

Alors que les années 2010 manquaient de grands films de Noël, les années 2020 compensent largement, et une image du film de Noël avec Dwayne Johnson et Chris Evans, Red One, vient d’être révélée. Mais les fans devront attendre un peu pour le film d’action festif étoilé, car il ne sortira qu’en 2023.

2022 a été une année étonnamment bonne pour les films de Noël, voici donc les bonnes pioches.