Neko Sama : regarder des animés en streaming gratuitement

Vous êtes à la recherche d’un site de streaming pour regarder vos animés préférés gratuitement ? Découvrez Neko Sama.

L’anime est un média en constante expansion avec des milliers de titres couvrant plusieurs genres. Bien qu’il ait été rare de repérer des fans d’anime dans le passé, actuellement, la popularité du médium a monté en flèche, ce qui a généré une large base de fans. Par conséquent, plusieurs plateformes ont vu le jour pour rendre l’expérience de visionnage d’anime plus simple et confortable pour le public.

Neko Sama : Regardez tous les épisodes de vos animes favoris

Certains fans d’anime sont peut-être plus familiers avec les sites de streaming gratuits et juridiquement douteux qui ont une grande base de données d’anime à choisir, mais ceux-ci sont généralement remplis de publicités et de redirections partout où vous cliquez. Pour palier à ce problème, rien de mieux que de s’équiper d’un bloqueur de publicité sur votre navigateur internet (uBlock par exemple) afin de profiter du contenu sans être impacté par les popups.

Bien que moins réputé que certains autres gros sites de streaming d’animés, Neko Sama propose un grand nombre d’épisodes chaque jours des meilleurs animés japonais. Le tout sur une interface épurée et facile de navigation.

Le site est donc plutôt attirant pour tout amateur d’animés en VF et VOSTFR, mais est t-il 100% sécurisé et légal pour les utilisateurs ? Étant donné que NekoSama met à disposition gratuitement un grand nombre d’animés protégés par des droits d’auteurs, le site peut ne pas respecter certains droits d’auteurs et de ce fait présenter un caractère illégal en France.

En sélectionnant une vidéo, vous accédez à de nombreuses informations : les tags, le résumé, la date de diffusion, le format, le détail des épisodes… Un très vaste choix vous attend. Pour pouvoir accéder à Neko Sama, il faut ainsi se rendre à l’adresse web suivante : https://neko-sama.fr/.