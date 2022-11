Lune : la Chine et les États-Unis ont des plans pour des bases à propulsion nucléaire

La Chine et les États-Unis prévoient la création de bases lunaires à propulsion nucléaire au cours des prochaines années.

La Chine et les États-Unis se font concurrence dans de nombreux domaines, et il semble que la Lune pourrait devenir un autre sujet de discorde pour les deux superpuissances. La nation asiatique prévoit de construire sa première base lunaire d’ici 2028, tandis que la Maison Blanche veut faire renvoyer des humains à sa surface d’ici 2025.

Le South China Morning Post rapporte que la base lunaire chinoise sera probablement à propulsion nucléaire. Sa configuration de base consistera en un atterrisseur, une trémie, un orbiteur et un rover, et sera construit par les missions Chang’e 6, 7 et 8.



« Nous développons actuellement un nouveau système qui utilise l’énergie nucléaire pour répondre aux besoins énergétiques à long terme et à haute puissance de la station lunaire », a déclaré Wu Weiran, concepteur en chef du programme d’exploration lunaire de la Chine lors d’une interview avec la chaîne de télévision publique CCTV plus tôt cette semaine. « (Nous) espérons que nos astronautes pourront aller sur la lune dans 10 ans. »

La Chine défie les États-Unis dans le domaine de l’exploration spatiale depuis des années. Le pays construit sa propre station spatiale et a envoyé des sondes sur la lune – il a été le premier à faire atterrir un rover sur la face cachée de la lune en 2019.

La base sera probablement construite dans la région polaire sud de la lune. Il finira par se développer en une station de recherche scientifique internationale, et des astronautes de Chine, de Russie et d’autres pays partenaires potentiels y travailleront occasionnellement, mais il sera la plupart du temps sans pilote.

L’annonce de la Chine intervient quelques semaines seulement après que le conseil national des sciences et technologies de la Maison Blanche a publié sa nouvelle stratégie nationale des sciences et technologies cislunaires. Certains des plans concernent la lune, y compris des propositions pour un avant-poste permanent dans la région du pôle sud.

En juin, la NASA et le ministère de l’Énergie ont sélectionné trois entreprises, dont Lockheed Martin, pour concevoir des concepts pour un système d’énergie de surface à fission afin de fournir de l’énergie nucléaire sur la Lune.

En 2020, huit pays ont signé les accords d’Artémis dirigés par les États-Unis, dans lesquels les signataires conviennent de l’interopérabilité, de l’exploration pacifique, de la déconfliction des activités, etc., dans le but d’éviter les conflits dans l’espace. Un peu plus de 20 pays ont maintenant accepté les principes, mais la Russie et la Chine sont les deux grands absents.