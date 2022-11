HP va licencier jusqu’à 6 000 employés au cours des trois prochaines années

HP a fait savoir que l’entreprise allait licencier jusqu’à 6 000 employés au cours des trois prochaines années.

HP Inc. a annoncé qu’elle rejoignait la multitude d’entreprises technologiques qui ont considérablement réduit leurs effectifs. Le géant du matériel a déclaré qu’il supprimerait jusqu’à 6 000 emplois, soit environ 12 % de sa main-d’œuvre mondiale, d’ici la fin de l’exercice 2025, alors que la demande d’ordinateurs portables et de PC diminue.

Cette année, le chiffre d’affaires net de HP a chuté de 0,8 % (63 milliards de dollars) par rapport à 2021, tandis que les ventes d’ordinateurs portables ont baissé de 23 % à 6,4 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de la société au quatrième trimestre fiscal a baissé de 11% à 14,8 milliards de dollars, tandis que le bénéfice était de 85 cents par action, ce qui a dépassé les estimations des analystes.

HP a prévu un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre fiscal, sur la base d’une baisse prévue de 10 % des ventes d’ordinateurs. Elle estime que les coûts salariaux et non salariaux liés à la restructuration et autres charges lui coûteront environ un milliard de dollars au cours des trois prochaines années.

HP prévoit de réduire son effectif mondial de 61 000 personnes de 4 000 à 6 000 personnes avant la fin de 2025. « Ce sont les décisions les plus difficiles que nous ayons à prendre car cela implique nos collègues », a déclaré le PDG Enrique Lores.

La combinaison de l’assouplissement du marché après la pandémie et de l’incertitude économique a entraîné un effondrement de la demande d’électronique grand public cette année. Les téléphones, les tablettes, les Chromebooks et les moniteurs de jeu ne sont que quelques-uns des secteurs qui ont été touchés. Les fabricants de PC en ressentent également les effets – les derniers chiffres d’IDC montrent que HP Inc. a connu la plus forte baisse des livraisons des cinq principaux fabricants au troisième trimestre (-27,8%).

HP a déclaré qu’il investirait dans de nouveaux secteurs d’activité, y compris les services d’abonnement. Il prévoit d’étendre son service d’abonnement aux cartouches d’encre à des produits tels que le papier et les ordinateurs, a déclaré Lores.