CASINO EN DIRECT : comment jouer avec un croupier en direct ?

Si vous aimez jouer dans les casinos classiques, mais que vous voulez en savoir plus sur votre expérience de jeu, les jeux de casino en direct sont peut-être ce que vous recherchez.

Les casinos en direct sont spécialisés dans les jeux de table tels que la roulette, le poker, le blackjack et le baccara, mais ce n’est pas tout.

Vous recherchez un jeu dynamique, des croupiers professionnels en direct et des récompenses fantastiques ? Lisez la suite pour savoir comment jouer aux jeux de casino en direct francais, trouver les meilleurs bonus de casino et découvrir une sélection de jeux authentiques.

COMMENT FONCTIONNE LE CASINO EN DIRECT

Les jeux de casino en direct sont diffusés en direct depuis des studios spécialement conçus à travers le monde, à l’aide d’un équipement de pointe et de plusieurs caméras, afin de garantir une représentation authentique des véritables jeux de table et de cartes. Contrairement aux diffusions en direct, ces jeux sont beaucoup plus interactifs, les croupiers en direct contrôlant chaque moment du jeu et engageant la conversation avec les joueurs.

Pour jouer aux jeux du casino en direct, il suffit de prendre un siège virtuel dans le jeu de votre choix, de placer votre pari en sélectionnant le jeton correspondant à votre mise préférée, et d’attendre l’expiration de la fenêtre de pari. Une fois que tous vos paris sont fermés, le jeu continue. Par exemple, si vous jouez à la roulette en direct, cela signifie que le croupier lancera la boule autour du bord de la roue qui tourne et attendra qu’elle touche l’une des poches. Une fois que le numéro gagnant est annoncé et que les gains sont payés, un autre tour de mise commence.

En général, les jeux du casino en direct fonctionnent à peu près de la même manière que les jeux de table terrestres. Les différences les plus significatives sont les règles supplémentaires pour des variations de jeu uniques, des mises supplémentaires et d’autres caractéristiques spéciales telles que les jackpots et les mini-jeux interactifs.

Les joueurs peuvent également profiter de plusieurs fonctions du casino en direct qui rendent les jeux du casino en direct plus pratiques à jouer. Un bon exemple est la fonction Live Chat, qui permet aux joueurs de communiquer entre eux et avec le croupier en direct. Dans quelques années, nous pouvons également nous attendre à ce que les casinos en direct commencent à utiliser la technologie VR. Nous observons déjà cette tendance dans les machines à sous et les jeux vidéo en ligne, mais seul le temps nous dira si et quand les casinos en direct iront dans la même direction.

LES MEILLEURS JEUX DE CASINO EN DIRECT

Pour se démarquer, un casino en direct doit offrir une riche sélection de jeux de casino. Sur EnergyCasino, vous trouverez de nombreux jeux compétitifs provenant de fournisseurs réputés tels que Evolution , LiveG24 , BetGames , Pragmatic Play Live, Quik et Ezugi. Nous proposons des centaines de jeux avec croupiers en direct, y compris des jeux de table en direct tels que le poker et le blackjack, ainsi qu’un large éventail de spectacles de jeux en direct. Voici les catégories de jeux les plus populaires :

Poker en direct

Blackjack en direct

Baccarat en direct

Roulette en direct

Craps en direct

Jeux télévisés en direct

La créativité de nos développeurs de jeux est admirable, ce qui signifie que notre portefeuille ne fait que s’agrandir. Nous mettons régulièrement à jour notre ludothèque pour offrir les nouveaux jeux les plus chauds et plus de tables avec vos classiques préférés.

JEUX DE CASINO EN LIGNE ET DE CASINO EN DIRECT – QUELLE EST LA DIFFÉRENCE

Il est indéniable que jouer contre d’autres joueurs et un vrai croupier est très différent de jouer contre un algorithme informatique ou dans une salle de casino. Alors, quels sont les avantages de jouer dans un casino en direct ?

Une expérience de casino réaliste – Les jeux avec croupier en direct sont exactement comme les casinos terrestres, mais sans les problèmes liés à leur accès.

Pas de buy-in ou d’autres restrictions – vous pouvez choisir une table qui correspond à votre bankroll et vous ne devez jamais attendre qu’un siège se libère.

Chat en direct – Discutez avec les autres joueurs et le croupier ou ne discutez pas ! Profitez simplement du jeu à votre rythme sans vous soucier des interactions sociales.

Des bonus attractifs – Les joueurs peuvent compter sur les incitations du casino en direct pour pimenter leur jeu (et augmenter leurs dépôts) !

Une sélection variée de jeux. Profitez de la gamme inégalée de jeux en ligne du Casino en direct, y compris des succès populaires comme le Power Blackjack, la Roulette Éclair, le Texas Hold’em Bonus Poker, le Blackjack Éclair et le Crazy Time.