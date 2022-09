Stadia : Google annonce la fermeture de sa plateforme de jeux vidéo

Google annonce la fermeture de Stadia, sa plateforme de jeux vidéo, et l’envoie dans son tristement célèbre cimetière de services annulés.

Google a annoncé qu’il fermera définitivement Stadia le 18 janvier 2023. La société a déjà interrompu toutes les transactions liées à Stadia sur son magasin et prépare des remboursements complets pour la plupart des achats Stadia.

Quiconque a acheté du matériel Stadia comme le contrôleur ou un ensemble Stadia Chromecast via la boutique de Google devrait recevoir un remboursement d’ici le 18 janvier. Malheureusement, ceux qui ont acheté des produits Stadia dans des magasins de détail comme Best Buy n’ont pas de chance.

La société remboursera également les jeux Stadia et les transactions en jeu, mais pas les abonnements Stadia Pro. Les abonnés Pro actuels peuvent continuer à utiliser gratuitement les fonctionnalités premium d’ici la date d’arrêt.

Stadia a été lancé en 2019 comme un moyen de jouer à des jeux haut de gamme via le cloud sans dépenser des centaines de dollars sur une console de jeu ou un PC puissant. Le service comprenait un niveau gratuit, un abonnement avec une sélection de jeux et une bibliothèque de titres à acheter en dehors de l’abonnement.

Malheureusement, Stadia a eu du mal à trouver un public suffisamment large intéressé par ses jeux qui ne préférait pas les faire tourner localement sur console ou PC. Google a fermé le studio de jeux propriétaire de Stadia en février 2021.

Un an plus tard, la société a fait pivoter Stadia vers l’offre de services cloud backend à des entreprises comme Peloton, Capcom et Bungie, tout en maintenant son service de streaming orienté client. Google continuera à utiliser la technologie sous-jacente de Stadia à cette fin après janvier prochain, en l’utilisant également pour prendre en charge YouTube, Google Play et la technologie de réalité augmentée.

Pas plus tard que fin juillet, Google a démenti les informations selon lesquelles il fermerait Stadia, mais il semble que beaucoup de choses puissent changer en seulement deux mois.

Pendant ce temps, d’autres services de jeux dans le cloud comme GeForce Now de Nvidia et Xbox Cloud Gaming de Microsoft ne montrent aucun signe de ralentissement. Plus tôt cette année, les deux services ont fourni une solution de contournement pour jouer à Fortnite sur iOS après qu’Apple ait interdit le titre de son app store. GeForce Now et Xbox Cloud arrivent également sur des appareils tels que les téléviseurs Samsung et le prochain ordinateur de poche G Cloud de Logitech.