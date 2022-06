Microsoft Edge aurait permis aux utilisateurs d’économiser 273 pétaoctets de RAM au cours des 28 derniers jours

Microsoft affirme que son navigateur Edge a permis aux utilisateurs d’économiser 273 pétaoctets de RAM au cours des 28 derniers jours.

Microsoft criant haut et fort à quel point Edge est génial et pourquoi il est tellement meilleur que Chrome n’est pas quelque chose de nouveau, mais les statistiques récentes de Redmond concernant le navigateur sont assez intéressantes. Selon son créateur, la fonctionnalité Sleeping Tabs d’Edge a permis aux utilisateurs d’économiser 273,7 pétaoctets de RAM au cours des 28 derniers jours, ce qui équivaut à environ 39 Mo de mémoire pour chaque onglet ouvert.

La statistique a été tweetée par le compte officiel Microsoft Edge Dev. Il note que la fonctionnalité Sleeping Tabs a été utilisée sur six milliards d’onglets sur des appareils Windows au cours des 28 derniers jours, ce qui a permis d’économiser 273,7 pétaoctets (273 700 To) d’économies de RAM, soit 39,1 Mo de RAM économisés par chaque onglet.

Use sleeping tabs to save resources? You aren’t alone! Over the past 28 days on Windows devices, we slept 6 billion tabs resulting in a savings of 273.7 Petabytes of RAM. That’s roughly 39.1 megabytes saved per tab. 😲 pic.twitter.com/hgTcpcMwvh

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) June 6, 2022