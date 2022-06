Comment éviter de perdre votre travail lorsque votre Mac, Mac M1 ou MacBook Air se fige

Votre Mac ou Apple M1 Mac continue de se bloquer et ne répond plus, ce qui vous empêche de poursuivre votre travail et de sauvegarder votre progression.

En général, vous pouvez rencontrer les situations suivantes :

Les applications cessent de répondre et affichent à la place un ballon de plage qui tourne, et le pointeur est figé sur place.

Le MacBook ne se réveille pas du mode veille et devient insensible une fois le couvercle ouvert.

Au démarrage, le Mac ne répond plus.

Dans le cas malheureux où votre MacBook Air s’est figé, cet article peut être en mesure d’éclairer la situation.

Dans ce guide vous allez découvrir

1. Comment débloquer votre Mac/MacBook Air ?

2. Résoudre le problème où le MacBook se figeait dès que vous souleviez le couvercle pour le mettre en marche.

3. Si votre MacBook Pro se fige au démarrage, voici comment le résoudre.

4. Récupérez tous les documents qui ont été ouverts mais pas sauvegardés sur votre Mac gelé le plus récent.

5. Conseils qui empêcheront votre Mac de se bloquer à nouveau.

Comment débloquer votre Mac ou MacBook Air s’il s’est bloqué ?

Le cas le plus typique est celui de votre Mac ou Mac M1 qui s’est bloqué alors que plusieurs applications ou programmes étaient en cours d’exécution. Ou

Pire encore, il reste en place précisément lorsque vous accédez au bureau.

Dans la plupart des cas, il vous suffit d’attendre quelques minutes pour permettre au programme de rattraper sa mise en mémoire tampon avant de continuer à l’utiliser. Mais

parfois, c’est en vain. Dans ce cas, vous devez envisager d’autres solutions potentielles.

Dans cet article, nous vous proposons des stratégies efficaces pour dépanner votre MacBook Air s’il a gelé lors de l’exécution d’une certaine application.

Arrêtez d’utiliser l’application qui s’est figée.

C’est un signe que l’application est à l’origine du problème si les autres applications de votre Mac continuent de fonctionner normalement malgré l’application à l’origine du gel.

plutôt que votre ordinateur Mac, qui se bloque. Vous avez la possibilité de quitter cette app de manière forcée afin de mettre fin au processus en cours.

Sur un Mac, voici comment quitter de force une application qui ne répond plus :

Choisissez Quitter > Quitter de force dans le menu Pomme.

Sélectionnez l’application, puis dans la boîte de dialogue Quitter de force, cliquez sur le bouton Quitter.

Vous pouvez également accéder au menu Quitter de force en appuyant simultanément sur les touches de raccourci clavier Commande, Option et Echap.

Ensuite, choisissez l’application que vous voulez quitter, puis appuyez sur la touche Entrée.

Redémarrage forcé de votre Mac

Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à arrêter de force le programme qui ne répond pas, ou si tout votre MacBook se bloque après avoir essayé de le faire,

si vous avez des difficultés à vous connecter, vous pouvez essayer de forcer votre Mac à s’éteindre puis à redémarrer. Cela est dû au fait que le redémarrage du système

Mac a la capacité de remettre le système défaillant en état de marche.

Si le curseur est bloqué au même endroit et ne bouge pas, vous pouvez forcer le redémarrage de votre Mac en suivant ces étapes :

Pour forcer votre Mac à s’éteindre, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis attendez une dizaine de secondes.

Pour redémarrer votre Mac, vous devrez appuyer une nouvelle fois sur le bouton d’alimentation.

Si votre curseur est réactif, vous pouvez redémarrer votre MacBook en sélectionnant Pomme > Redémarrer dans la barre de menus.

Vérifiez si le Mac ne réagit toujours pas après le redémarrage.

Retirez les périphériques externes.

Il arrive que votre Mac se fige à cause de périphériques corrompus ou incompatibles. Si c’est le cas,

si vous avez connecté dernièrement des périphériques externes, débranchez-les. Ensuite, débranchez-les individuellement pour voir lequel est le problème.

Mettez votre Mac à jour

Il est possible que le système archaïque soit incompatible avec les logiciels les plus récents, ce qui a pour effet de ralentir le fonctionnement de votre Mac.

Les performances peuvent rendre votre Mac peu réactif.

Étant donné que de nombreuses applications tierces sont compatibles avec les nouveaux Mac M1, M1 Pro ou M1 Max, les utilisateurs rencontreront probablement ce problème plus souvent.

Les puissants Apple Silicon Mac et macOS Monterey ne sont pas pris en charge par la version la plus récente du programme puisqu’elle n’a pas été mise à niveau.

Ou bien, les failles du système font que votre MacBook devient inutilisable. Vous pouvez réparer ce problème en mettant à jour votre Mac avec la version la plus récente.

Cliquez sur le menu Pomme, puis choisissez Préférences Système, et enfin cliquez sur l’option Mise à jour du logiciel.

Pour mettre à jour votre Mac vers la version la plus récente de macOS, choisissez Mettre à jour maintenant ou Mettre à niveau maintenant dans la barre de menus.

Supprimez tout logiciel récemment installé.

Si vous avez installé de nouvelles applications au cours des dernières semaines et que votre MacBook Air se fige chaque fois que vous ouvrez l’une de ces applications, il se peut que vous ayez un problème logiciel.

Certaines applications tierces sont incompatibles avec votre Mac ou abritent un virus. Cela se produit chaque fois que vous les exécutez.

Vous pouvez donc supprimer successivement chacune de ces applications afin d’identifier le programme problématique et de rétablir les fonctionnalités de votre Mac gelé.

Démarrez votre ordinateur Apple en mode sans échec.

Si aucune des trois méthodes décrites ci-dessus n’a fonctionné, vous devrez tenter de démarrer votre Mac en mode sans échec.

Il est possible d’effacer certains fichiers de mémoire cache en mode sans échec, ce qui aidera à recharger la mémoire (RAM) qui est insuffisante.

Il est possible de résoudre certains problèmes liés aux disques durs. En outre, vous pouvez supprimer les programmes nouvellement installés en mode sans échec.

Un logiciel développé par un tiers qui est responsable du fait que votre Mac ou M1 Mac ne répond plus.

Pour démarrer en mode sans échec, vous devrez :

Il est recommandé d’éteindre d’abord votre Mac s’il est alimenté par Intel. Redémarrez ensuite votre Mac en maintenant la touche Option enfoncée.

Appuyez sur la touche Shift jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple.

Il est nécessaire d’éteindre un Mac M1 et d’attendre une dizaine de secondes après l’avoir fait. Après cela, appuyez sur et puis

Maintenez votre doigt sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que vous voyiez les disques de démarrage et les options apparaître à l’écran. Pour conclure, exercez une pression et

Tout en maintenant la touche Shift, cliquez sur le bouton Continuer pour entrer en mode sans échec.

Remarque : vous n’avez pas à craindre de perdre votre travail si vous quittez de force un document non sauvegardé, redémarrez votre Mac ou éteignez votre ordinateur.

Les fichiers qui ne sont pas enregistrés sur votre Mac seront perdus. Dans la grande majorité des situations, ce n’est pas le cas. Pour récupérer votre mot de passe perdu, veuillez lire la section suivante.

Mettez de la mémoire supplémentaire à disposition.

Si la quasi-totalité de votre mémoire (également appelée RAM ou Random Access Memory) a été utilisée, il n’y aura pas assez de place pour les nouvelles informations.

Les fichiers cache sont des fichiers qui sont créés lorsque vous exécutez des applications et le système d’exploitation. Pour cette raison, votre MacBook Air se bloque souvent.

Afin de libérer la mémoire de votre Mac, vous pouvez procéder comme suit :

J’ai supprimé toutes les applications et installations obsolètes et inutiles.

Supprimez tous les fichiers cache qui se trouvent dans le dossier Bibliothèque.

Supprimez tous les téléchargements qui ne sont pas nécessaires.

Nettoyez votre poubelle.

Examinez et réparez votre disque de démarrage à l’aide de l’application macOS Recovery.

S’il y a des erreurs sur votre disque de démarrage, votre Mac se comportera de manière atypique, en subissant par exemple des plantages ou des gels fréquents.

Afin d’inspecter et de réparer votre disque de démarrage tout en utilisant macOS, vous pouvez utiliser le programme intégré connu sous le nom de Disk Utility First Aid.

La méthode de récupération

Voici comment cela fonctionne :

Immédiatement après que votre Mac a fini de redémarrer, maintenez les touches Commande et R enfoncées jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple.

Maintenez le bouton d’alimentation sur un Mac M1 enfoncé jusqu’à ce que les choix de démarrage s’affichent, puis choisissez l’option appropriée.

Cliquez sur Continuer après avoir passé en revue vos options.

En mode de récupération macOS, choisissez l’option Utilitaire de disque parmi les quatre outils macOS différents.

Dans la fenêtre de l’Utilitaire de disque, localisez le disque de départ dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez le bouton Premiers secours tout en haut de la fenêtre > >.

L’étape suivante consiste à attendre que First Aid finisse d’analyser le disque de départ et de résoudre les problèmes qu’il trouve. Cependant, il est important de souligner que seuls les premiers soins seront donnés.

répare le disque une fois qu’il a trouvé quelques petits défauts. Vous pouvez tenter ce qui suit si votre MacBook Air est toujours gelé :

pour effectuer une réinitialisation d’usine sur votre Mac , ou pour obtenir plus d’aide, contactez un partenaire de réparation agréé par Apple.

Comment résoudre le problème où votre MacBook se fige lorsque vous soulevez le couvercle pour le démarrer

Comme d’habitude, votre MacBook va maintenant passer en mode veille. Cependant, si vous essayez d’ouvrir à nouveau le couvercle, celui-ci se fige à l’intérieur.

Que se passe-t-il ? Il est possible que cela soit dû au fait que le Mac en veille provoque la mise en veille du CPU actif.

Par conséquent, l’unité centrale de traitement (CPU) ne pourra pas accomplir sa tâche si elle traite les données conformément aux instructions fournies par un programme.

Au final, le Mac ne répond plus.

En plus de cela, il existe une deuxième cause potentielle : le Mac est incapable de revenir à l’état précédent de son système d’exploitation. Lorsqu’un

Le Mac est maintenant en mode veille ; seule la RAM conserve de l’énergie. En cas de perte d’alimentation, les informations stockées dans la mémoire vive (RAM) seront perdues.

stocke l’état dans lequel se trouvait le système avant de se mettre en veille) sera perdu.

Essayez de ne pas paniquer ! Laissez d’abord passer quelques minutes, puis essayez de voir si vous pouvez empêcher votre Mac de passer en mode veille. Si vous n’y parvenez pas, vous devrez d’abord effectuer un redémarrage brutal de votre Mac :

Pour éteindre le Mac, vous devez l’éteindre en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes. Ensuite, vous devez appuyer une nouvelle fois sur le bouton d’alimentation pour l’allumer.

Si vous n’avez pas réussi, vous devez essayer de démarrer votre Mac en mode sans échec. Ensuite, vous devrez redémarrer votre Mac en allant dans le menu Apple et en sélectionnant l’option Redémarrer.

Dans la plupart des cas, le démarrage de votre Mac en mode sans échec peut sauver un système qui ne répond pas. Toutefois, si rien ne change, vous devrez réinstaller macOS car le système d’exploitation a très probablement été endommagé.

Si votre MacBook Pro se fige au démarrage

Si votre MacBook Pro se fige au démarrage, voici comment le résoudre.

Si votre Mac s’est soudainement figé pendant le processus de démarrage, par exemple si vous n’avez pas pu entendre le son de démarrage, vous devez évaluer la possibilité que la dernière mise à jour système ratée ait ruiné le système.

Il se peut également que vous ayez installé un pilote tiers ou mis à jour un pilote de disque de démarrage incompatible, deux causes fréquentes pour les utilisateurs de Mac M1. En outre, il se peut qu’il n’y ait pas assez de RAM pour stocker les fichiers de cache générés par la procédure de démarrage. C’est une autre cause potentielle.

En raison de la complexité de la procédure de démarrage du Mac, il existe plusieurs possibilités de geler le Mac pendant le processus de démarrage. Nous avons compilé une liste de solutions potentielles pour une variété de problèmes de gel du Mac ; parcourez-les pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Réparez le Mac qui ne démarre pas après le logo Apple ; Réparez le Mac qui ne démarre pas après l’écran de chargement ; Réparez le Mac qui ne démarre pas après l’écran blanc ; Réparez le Mac qui est bloqué sur l’écran de chargement ;

Récupérer tous les documents qui ont été ouverts mais pas enregistrés sur votre dernier Mac gelé.

Il n’est pas nécessaire de craindre que le redémarrage du Mac ou la fermeture forcée des applications entraîne la perte de tout document Word ou autre non sauvegardé. Dans la grande majorité des cas, ce n’est pas le cas.

En effet, le Mac est capable d’enregistrer automatiquement les fichiers en arrière-plan. Vos papiers qui ne sont pas encore enregistrés seront placés automatiquement dans un dossier appelé TemporaryItems. Lorsque le Mac aura retrouvé son état habituel, vous pourrez tenter de récupérer les documents qui n’ont pas été sauvegardés.

Les étapes de la récupération sont les suivantes :

Lancezpad sur votre Mac, puis choisissez Terminal dans le menu.

Afin d’accéder au dossier TMP, ouvrez le Terminal et tapez la commande suivante, puis appuyez sur Entrée (Il est créé automatiquement pour sauvegarder les fichiers temporaires).

ouvrir $TMPDIR

Découvrez où se trouve le dossier TemporaryItems. Cliquez sur le nom du document avec le bouton droit de la souris pour l’enregistrer.

Remarque : Si votre Mac s’est figé pendant l’installation de la mise à jour du système, cela peut entraîner la perte de données si le système est corrompu.

D’autre part, il est également possible que votre Mac ne s’allume pas et se fige constamment. Vous pouvez maintenant essayer un logiciel de récupération de données sur votre Mac non amorçable, par exemple en exécutant iBoysoft Mac Data Recovery en mode de récupération macOS. Cela vous permettra de récupérer les fichiers qui ont été précédemment perdus.

Conseils pour éviter que votre Mac ne se bloque à nouveau

Lorsque vous débloquez votre Mac, cela n’indique pas toujours que tous les problèmes à l’origine de son blocage ont été résolus. Vous ne devez pas ignorer ces problèmes, car ils pourraient rendre votre Mac de nouveau insensible. Vous devez faire des efforts réguliers pour optimiser votre Mac. Si vous ne savez pas quoi faire, envisagez les options suivantes :

Évitez d’exécuter un nombre excessif d’applications en parallèle.

Effectuez des mises à jour fréquentes de vos applications et de votre système d’exploitation.

Dans votre routine habituelle, utilisez le Gestionnaire des tâches Mac pour vérifier et vider votre RAM.

Le logiciel First Aid devrait, à intervalles réguliers, effectuer une vérification de votre disque de démarrage.

Évitez de télécharger tout logiciel tiers qui n’est pas proposé via l’utilitaire Mac App Store.

Conclusion

Votre iMac, MacBook Air, MacBook Pro ou Mac M1 ne répond plus de façon inattendue, ce qui constitue un problème important. Cet article fournit des techniques pour débloquer le Mac pendant le travail, au démarrage et au réveil, ce qui pourrait vous aider à vous sortir d’une situation difficile. En plus de cela, il vous donne quelques conseils pour éviter que votre Mac ne soit plus réactif à l’avenir. J’espère vraiment que cet essai pourra vous être utile.