Amazon dévoile son premier robot d’entrepôt autonome capable de travailler aux côtés des humains

Le géant Amazon a dévoilé son premier robot d’entrepôt autonome capable de travailler aux côtés des employés humains.

Amazon crée depuis longtemps des robots, non seulement pour les consommateurs mais aussi pour ses nombreux entrepôts dans le monde. Sa dernière machine, qui appartient à cette dernière catégorie, a la particularité d’être le premier robot d’entrepôt « entièrement autonome » de la société, c’est-à-dire un robot qui n’a pas besoin d’être isolé des travailleurs humains pour fonctionner.

Cette semaine, Amazon a annoncé le lancement de Proteus, un robot d’entrepôt qui, contrairement à ses précédentes machines autonomes, peut fonctionner sans avoir besoin d’être confiné dans les zones restreintes d’un entrepôt (c’est-à-dire sans cage).

Le géant de la technologie affirme que Proteus utilise une technologie avancée de sécurité, de perception et de navigation développée par Amazon pour éviter automatiquement les employés humains lorsqu’il se déplace dans un entrepôt en accomplissant ses tâches, qui consistent notamment à soulever et à déplacer des GoCarts, de grandes cages à roulettes utilisées pour contenir des articles, d’une zone à l’autre. La vidéo suggère que Proteus tire un faisceau vert devant lui, s’arrêtant dès qu’un humain brise ledit faisceau.

Proteus sera initialement déployé dans les zones de manutention des chariots de sortie des centres d’exécution et de tri d’Amazon. La société a déclaré que les robots réduiraient la nécessité pour les personnes de déplacer manuellement des objets lourds et leur permettraient de « se concentrer sur un travail plus gratifiant », quel qu’il soit.

« Dès les premiers jours de l’acquisition de Kiva, notre vision n’a jamais été liée à une décision binaire entre les personnes et la technologie. Au contraire, il s’agissait de personnes et de technologies travaillant ensemble de manière sûre et harmonieuse pour répondre aux besoins de nos clients », écrit Amazon.

Alors qu’Amazon a tendance à prétendre que ses robots sont un avantage pour les travailleurs humains des entrepôts, Reveal a divulgué des données internes en 2020 qui montraient que les installations sans robots avaient des taux de blessures plus faibles que celles qui utilisaient les machines. On pense également que les entrepôts robotisés ont des quotas de production plus élevés.

Comme c’est toujours le cas avec l’automatisation, l’autonomie accrue des robots d’entrepôt d’Amazon fait craindre que davantage de machines prennent les emplois humains. Mais selon une note de service de l’année dernière qui a fait l’objet d’une fuite, Amazon pourrait manquer de personnes à embaucher dans ses entrepôts américains d’ici 2024, un scénario qui augmenterait probablement encore plus sa dépendance à l’égard des robots.