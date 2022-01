Ken Kaneki – Tokyo Ghoul

Au cours de Tokyo Ghoul, Ken Kaneki évolue d’un timide rat de bibliothèque à une figure d’adoration connue sous le nom de Roi borgne. Après s’être transformé en demi-goule et avoir entraîné son corps, il est capable de détruire facilement des villes entières et de commander des légions de bêtes monstrueuses capables de transformer les autres en goules.

En contrepartie du fait qu’il ne peut consommer que du café et de la chair humaine, Ken Kaneki a acquis une force surhumaine et la capacité de régénérer des membres et même son corps entier. Cela fait de lui un combattant presque invincible, qui devient plus fort à chaque blessure.

Pourquoi les cheveux de Kaneki sont-ils devenus blancs ?

Il existe trois théories courantes qui tentent d’expliquer ce phénomène. La première fois que nous voyons Kaneki se transformer, c’est lorsque Yamori le torture et le rend fou. Le fondateur des White Suits enlève de force les orteils et les ongles de Kaneki et utilise un suppresseur RC normalement utilisé dans les opérations de goule (c’est probablement le Dr Kanou qui le lui a donné). Une fois le produit introduit dans le corps par une seringue, les cellules RC ralentissent leur division et leur multiplication, ce qui rend le corps moins résistant…

La membrane d’une goule est l’un de ses points faibles. Et elle se trouve dans le coin de l’œil. Yamori enfonce donc l’aiguille à cet endroit pour injecter le suppresseur de RC, ce qui affaiblit de plus en plus Kaneki. Le corps n’est plus en mesure de résister aux outils ordinaires comme les couteaux et les pinces.Yamori continue d’arracher les orteils de Kaneki un par un. Les cellules RC ne sont pas complètement supprimées, de sorte que la capacité de régénération de la goule fonctionne encore. Lorsque les effets de la drogue s’estompent, ils repoussent.

Dans la bande-annonce de l’adaptation en live-action de Tokyo Ghoul qui vient d’être publiée, Ken Kaneki se transforme en goule et assume sa nouvelle identité, car il est le seul à pouvoir sauver un monde qui a dérapé. Pour cela, il doit utiliser tous ses pouvoirs pour combattre un policier et goûter à son sang.

Tokyo Ghoul est une sorte d’exemple dissuasif du pire résultat possible d’un rendez-vous : L’humain Ken Kaneki est attaqué par sa belle cavalière Rize, qui se trouve être une goule cannibale dotée de super-pouvoirs et prête à le dévorer. Lorsqu’un accident pendant l’attaque semble la tuer et manque également de tuer Kaneki, une opération d’urgence lui sauve la vie – au détriment de son humanité.

Personnalité

Au début de l’histoire, Ken Kaneki est un homme gentil, au grand cœur et parfois naïf. Même après le terrible incident avec Rize et sa transformation en goule, Kaneki a conservé ces qualités. Cela change après sa torture par Yamori. Kaneki devient impitoyable et fait preuve de sang-froid envers ses ennemis. Il tue même une autre goule pour la première fois de sa vie. Il est toujours gentil et attentionné envers ses amis, mais il peut se transformer en un clin d’œil en ceux en qui il n’a pas confiance.

Apparence

Même à l’âge adulte, Kaneki conserve les traits qu’il avait lorsqu’il était enfant, jusqu’à ce qu’il soit torturé. Après avoir été torturé par la goule brutale Yamori, les cheveux de Kaneki deviennent blancs et ses ongles noirs, en raison d’un stress mental intense et d’une régénération forcée.