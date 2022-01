Death Stranding Director’s Cut va avoir droit à une sortie sur PC

Kojima Productions a révélé son intention de sortir la Director’s Cut de Death Stranding sur PC plus tard cette année.

Le développeur Kojima Productions a révélé son intention d’apporter la Director’s Cut de Death Stranding sur PC plus tard cette année. L’annonce a été faite lors de la keynote d’Intel au CES 2022 dans un segment axé sur XeSS, la technologie de mise à l’échelle d’image basée sur l’IA du fabricant de puces pour les GPU Arc Alchemist.

Cette version définitive du jeu proposera des modes de jeu supplémentaires, une nouvelle mission d’infiltration et du contenu supplémentaire, et sera optimisée pour les processeurs Intel de 12e génération.

Death Stranding est arrivé sur PlayStation 4 fin 2019 avant d’être porté sur PC en juillet suivant. Une version élargie du réalisateur a trouvé sa place sur la PlayStation 5 le 24 septembre 2021.

We are pleased to announce that DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT will be coming to PC!

This will launch simultaneously on Steam and the Epic Games store in Spring 2022.#DeathStrandingDC #KojimaProductions #505Games pic.twitter.com/HNyS7aLheH

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) January 4, 2022