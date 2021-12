Facebook / Meta est la pire entreprise de 2021 selon un sondage

Selon un sondage réalisé par Yahoo Finance, Facebook / Meta est la pire entreprise de l’année 2021 … et de très loin.

Meta, que la plupart des gens connaissent encore sous le nom de Facebook, a clôturé l’une de ses années les plus controversées en étant couronnée la pire entreprise de 2021, selon les votes des participants à un récent sondage.

Yahoo Finance a une tradition de décembre dans laquelle il annonce l’entreprise de l’année, Microsoft a remporté les honneurs en 2021, mais cette année voit un prix moins bienvenu : la pire entreprise des 12 derniers mois.

Le site écrit que 1 541 personnes ont répondu à l’enquête ouverte entre le 4 et le 5 décembre. Des dizaines de noms ont été proposés, mais il y avait un gagnant très clair : Facebook, ou Meta, pour être précis, recueillant 8 % des voix. Ce fut une victoire décisive pour le cabinet de Mark Zuckerberg ; Facebook/Meta a obtenu 50% de votes de plus qu’Alibaba, deuxième.

Le résultat n’est pas totalement surprenant. 2021 a été la pire année pour Facebook depuis son implication dans le scandale Cambridge Analytica en 2018. Il y avait la controverse en cours sur le partage de données WhatsApp, les numéros de téléphone des utilisateurs étant vendus sur Telegram, cela aurait surestimé les chiffres d’audience, davantage de poursuites antitrust, se battant avec Apple pour La politique de transparence du suivi des applications de Cupertino, la panne massive et le projet Instagram for Kids.

Mais les plus gros succès en matière de relations publiques ont eu lieu en septembre, lorsque des documents de l’entreprise ont semblé montrer que Facebook comprenait à quel point Instagram pouvait être nocif pour les adolescentes. Il y a également eu le témoignage de la dénonciatrice Frances Haugen selon laquelle Facebook donne la priorité au profit plutôt qu’à son impact sur la société.

Au milieu du cycle de nouvelles des dénonciateurs, Facebook a annoncé qu’il changerait sa raison sociale en Meta, une décision qu’il espérait probablement distraire le public. La société a également fait la promotion de son concept de métaverse, quelque chose dont peu de gens semblent se soucier.

Après Facebook sur la liste des pires entreprises se trouvent Alibaba, AT&T et Nikola, la plupart des plaintes visant le cours des actions de ces entreprises en 2021. Tesla a pris la cinquième place en raison de la colère suscitée par le déploiement de produits non prêts, des allégations de harcèlement sexuel / discrimination raciale, et Elon Musk à la hauteur de son personnage autoproclamé d »Edgelord ». Pourtant, cela ne l’a jamais empêché de remporter le titre de personne de l’année par Time.