Les vidéos YouTube de Minecraft ont collectivement généré plus de mille milliards de vues

Minecraft devient le premier jeu vidéo à dépasser les mille milliards de vues sur la plateforme Youtube.

Minecraft détient de nombreux records, notamment celui d’être le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps avec plus de 200 millions d’exemplaires écoulés. Il a maintenant atteint une autre étape qui semble encore plus incroyable : les vidéos YouTube ont dépassé un total cumulé de mille milliards de vues, ce qui en fait le jeu le plus regardé sur la plateforme.

Dans le détail de YouTube sur les 12 ans d’histoire de Minecraft sur YouTube, il est noté que même si chacune de ces vues ne durait qu’une seconde, et ce qui faisait un total de 30 000 ans. Minecraft compte également 35 000 chaînes de créateurs actives basées dans 150 pays différents.

Toutes ces vidéos couvrent une gamme de manigances liées à Minecraft, des vidéos de gameplay standard aux animations, jeux de rôle, objectifs de survie, speedruns, etc. La catégorie la plus populaire en 2021 était « Minecraft, but… », qui est décrite comme des vidéos qui démontrent l’ingéniosité et la créativité des créateurs à la fois pour jouer et manipuler le jeu. Ils totalisent plus de 5 milliards de vues, suivis de près par les animations avec 4,9 milliards.

Bien qu’il ait fallu un peu plus d’une décennie pour que les vues des vidéos Minecraft atteignent la barre des mille milliards, nous pouvons nous attendre à ce qu’elles atteignent deux mille milliards beaucoup plus tôt. « Comme nos données le montrent, il a fallu environ huit ans à cette communauté pour générer 500 milliards de vues, mais seulement deux autres environ pour doubler et atteindre un billion », écrit YouTube.