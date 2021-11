Comment transférer Whatsapp d’un iPhone vers Android ?

Aujourd’hui où la technologie devient presque incontournable, qui ne connaît pas encore Whatsapp ? Il s’agit de l’une des solutions les plus modernes pour communiquer par vocal, audio et aussi par écrit. Pour plus détails, voici quelques points que vous devez savoir, surtout si vous souhaitez réaliser un transfert Whatsapp IPhone vers Android.

Whatsapp, quelle est son utilité ?

Utilisé par des millions d’utilisateurs très actifs, Whatsapp n’est autre qu’une application de messagerie instantanée très facile à utiliser. Il s’agit principalement d’un logiciel que vous pouvez télécharger aussi bien sur votre tablette que sur votre Smartphone. Avec Whatsapp, les échanges sont tout à fait facilités, quelle que soit la distance séparant les gens. Ces derniers peuvent s’envoyer des vidéos, des images ainsi que des messages avec d’autres utilisateurs qui utilisent la même application. Depuis son existence, son succès ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur, car non seulement c’est moins cher, mais c’est également très pratique et rapide.

Quelles méthodes pour le transfert d’un iPhone vers Android ?

Même si vous n’utilisez pas souvent l’application, le mot Whatsapp ne peut certainement vous échapper. Si vous changez de téléphone et que vous avez besoin de faire un transfert de whatsapp iPhone vers Android, voici quelques méthodes pouvant vous aider facilement.

Utiliser iCareFone pour transférer Whatsapp d’un iPhone vers Android

Utiliser iCareFone est la méthode la plus simple pour transférer Whatsapp d’un iPhone vers Android. Elle permet en toute facilité de transférer toutes vos conversations Whatsapp d’un iPhone vers un autre smartphone utilisant un système android. En général, il s’agit d’un outil de transfert qui fonctionne avec presque tous les modèles d’appareils Android comme Huawei, Xiaomi, Samsung, OPPO, Motorola, etc. Il vous suffit de télécharger et d’installer sur votre ordinateur iCareFone pour Whatsapp Transfer. Connectez ensuite iPhone et Android avec un ordinateur avant de cliquer sur transfert. Toutes les données Whatsapp contenues sur l’appareil source seront alors sauvegardées par le programme. Ensuite, pour restaurer la sauvegarde whatsapp, saisissez le numéro de téléphone cible ainsi que le code de votre pays avant de procéder à la vérification. Des données de restauration commencent ensuite à être générées et le transfert s’effectuera automatiquement vers Android.

Transfert via un Email et avec d’autres outils

Initialement, iCareFone n’est pas prévu pour Whatsapp. De ce fait, il est aussi nécessaire d’utiliser un autre logiciel. Vous pouvez donc cependant réaliser un transfert Whatsapp par e-mail. Avant de choisir « chat par courriel », appuyez sur la fonction « Paramètres de discussion ». Après cette étape, faites une sélection sur l’historique Whatsapp que vous voulez exporter. Vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle vous avisant que la pièce jointe peut souvent engendrer un message électronique assez volumineux. Vous pouvez ensuite envoyer vos discussions en fonction de vos besoins (sans média ou joindre média). Le document sera toujours bien transféré, quelle que soit votre décision. WazzapMigrator est également un outil incroyable pour réaliser un transfert message Whatsapp iPhone vers Android.