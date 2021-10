Oculus Quest VR : plus besoin de compte Facebook ; GTA : San Andreas arrive en VR

Le réseau social Facebook a écouté les plaintes et va bientôt abandonner l’exigence d’un compte pour utiliser l’Oculus Quest.

Malgré sa popularité, le gros problème que la plupart des gens ont avec les casques Oculus Quest est qu’ils ont besoin d’un compte Facebook actif pour se configurer. Mais le réseau social a écouté les plaintes et va bientôt abandonner cette exigence.

L’Oculus Quest 2 est actuellement de loin le casque VR le plus populaire de l’enquête Steam, sa part d’utilisateurs de 33% le plaçant devant le deuxième Valve Index HMD d’environ 16%. Mais l’intégration étroite du casque avec Facebook a toujours été un point sensible pour les fans de réalité virtuelle, en particulier lors de la récente panne de six heures de l’entreprise qui a empêché les gens d’accéder aux jeux qu’ils avaient achetés dans la boutique Oculus. Il est possible que cette perturbation ait poussé Facebook à modifier sa position.

Lors du Facebook Connect Livestream au cours duquel Facebook a changé sa dénomination sociale en Meta, Mark Zuckerberg a déclaré : « Comme nous nous concentrons davantage sur le travail, et franchement, car nous avons entendu vos commentaires plus largement, nous travaillons à faire en sorte que vous pouvez vous connecter à Quest avec un compte autre que votre compte Facebook personnel. »



« Nous commençons bientôt à tester la prise en charge des comptes professionnels, et nous travaillons à faire un changement plus large ici, au cours de la prochaine année », a ajouté le PDG. « Tout le monde ne veut pas que son profil sur les réseaux sociaux soit lié à toutes ces autres expériences. »

L’autre grande nouveauté d’Oculus Quest 2 annoncée par Zuckerberg est qu’une version VR de Grand Theft Auto: San Andreas est développée exclusivement pour le casque, un peu comme le récent Resident Evil 4. Un remaster du jeu, avec GTA III et Vice City, sortira également le 11 novembre pour plusieurs plateformes, il est donc probable que l’incarnation VR soit basée sur la version à venir.

Il n’y a pas d’informations réelles sur San Andreas VR. Le site Web d’Oculus indique simplement : » Obtenez une nouvelle perspective sur Los Santos, San Fierro et Las Venturas en découvrant (encore ou pour la première fois) l’un des mondes ouverts les plus emblématiques du jeu. Il s’agit d’un projet en cours depuis de nombreuses années, et nous avons hâte de vous en montrer plus. »