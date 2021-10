Samsung annonce un service de cloud gaming pour ses smart TV

Samsung se lance enfin dans la course au cloud gaming, avec l’arrivée de son propre service de cloud gaming.

Samsung rejoint la longue liste d’entreprises proposant des services de streaming de jeux. Le géant coréen de la technologie fournira le produit cloud via sa plateforme de télévision intelligente Tizen basée sur Linux, ce qui est une bonne nouvelle pour les propriétaires actuels et futurs de ses téléviseurs.

Samsung a fait cette annonce lors de son discours d’ouverture à la conférence des développeurs. La société n’a pas passé beaucoup de temps à parler du service, bien que Yongjae Kim, vice-président principal de la R&D des logiciels d’affichage visuel de Samsung, ait déclaré : « Pour diversifier votre sélection de jeux sur les téléviseurs intelligents Samsung, nous développons une nouvelle plate-forme de jeux en nuage [ …] Cela signifie que vous pourrez bientôt profiter de jeux sans acheter de matériel haut de gamme, et que les développeurs pourront facilement appliquer l’expérience immersive et transparente de Samsung Smart TV à de nouveaux jeux. »

Samsung est déjà venu ici, en quelque sorte. En 2012, la société a conclu un accord avec Gaikai pour amener le service de cloud gaming de ce dernier sur ses téléviseurs. Il y a eu un lancement bêta, mais tout s’est effondré lorsque Sony a acheté Gaikai pour 380 millions de dollars pour travailler sur PlayStation Now.

L’idée d’un service de streaming de jeux basé sur la télévision évoque souvent des images de titres de qualité mobile. Cependant, la mention par Kim du matériel haut de gamme suggère que l’offre de Samsung pourrait être quelque chose de plus proche de Stadia.

Samsung va entrer sur un marché incroyablement compétitif. En plus du Stadia susmentionné, qui connaît des difficultés depuis que Google a fermé son studio de jeu propriétaire, Xbox va intégrer ses services directement dans les téléviseurs et les clés de streaming. Ailleurs, GeForce Now de Nvidia vient d’ajouter une option hautes performances qui utilise le RTX 3080, offrant un streaming 1440p à 120 ips. Samsung va-t-il sortir du lot ? Nous devrons attendre et voir.