Le logiciel IOS Unlocker, pour faire quoi ?

Cette solution logicielle développée par FonePaw est un outil très puissant de déverrouillage d’iPhone et d’iPad sans utiliser un mot de passe ou ITunes. L’écran est verrouillé ou cassé ? Le mot de passe ou l’identifiant sont simplement oubliés ? Avec IOS Unlocker l’appareil IOS est à nouveau accessible que le code d’accès soit à 4 ou à 6 chiffres.

Très simple d’utilisation, il suffit de télécharger ce logiciel et de connecter l’iPhone ou l’iPad chargé à un ordinateur. Ensuite, quelques clics suffisent pour intervenir sur 3 types de code d’accès.

Le code de déverrouillage de l’IPhone

C’est le principal objectif de ce logiciel. En effet, de nombreuses situations nécessitent la suppression du code de déverrouillage :

– Oubli du code de déverrouillage de l’écran

– Le mot de passe a été changé par erreur

– Plusieurs codes ont été tapés et le téléphone est désactivé

– L’écran est cassé

– L’appareil acquis d’occasion est verrouillé

Il est à noter que cette manipulation est possible seulement si la fonction « Localiser mon IPhone » est désactivée.

De plus, toutes les données de l’appareil sont perdues car il est réinitialisé à l’état d’usine et mis à jour vers la version IOS la plus récente.

L’identifiant Apple ou le compte iCloud

Cette seconde fonctionnalité est utilisée si c’est le code de votre identifiant Apple ou du compte iCloud qui est oublié. La suppression de celui-ci permet d’accéder à nouveau aux services d’Apple tels que FaceTime, Apple Music, App Store, iMessage, etc.

A noter qu’après avoir effectué cette suppression il ne faut jamais utiliser les fonctions de restauration via iTunes ou effacer tout le contenu et les paramètres. Dans l’affirmative, l’appareil s’associe à l’identifiant d’origine qu’il faut renseigner. Si celui-ci est oublié alors il ne sera pas possible de redémarrer le téléphone.

Le code de verrouillage du temps d’écran

Ce troisième type de code d’accès a été introduit dans IOS 12. Il permet de connaître le temps passé sur certaines applications et de configurer des contrôles ou restrictions.

Cette dernière fonction du logiciel IOS Unlocker est utilisée pour supprimer le code d’accès à la fonctionnalité en cas d’oubli.

Pour commencer, il est indispensable de désactiver la fonction de localisation de l’appareil.

Cette suppression n’entraîne aucune perte de données.

Et le prix du logiciel IOS Unlocker ?

La licence est accessible pour un mois, ou un an ou bien à vie.

Les tarifs sont respectivement d’environ 30, 40 et 70 euros pour 6 appareils et 1 Mac. Les mises à jour sont gratuites toute la durée de la licence choisie.

Les deux premières formules sont à renouvellement automatique. Mais la plateforme de paiement informe par mail avant le paiement et il est possible de l’annuler au préalable.

Il est conseillé de commencer par la version d’essai qui permet de tester le logiciel avant d’acheter une licence. La fonctionnalité est identique même s’il y a certaines restrictions d’utilisation.