Oculus Go : le système d’exploitation officiellement déverrouillé

Oculus a publié une version complètement déverrouillée du système d’exploitation pour le casque Oculus Go.

Jeudi dernier, Oculus a publié une version complètement déverrouillée du système d’exploitation pour le casque de réalité virtuelle Oculus Go. La société ne propose plus ce modèle 2018, elle a donc jugé bon de laisser les développeurs faire à peu près ce qu’ils veulent avec.

Oculus consulting CTO John Carmack (de la renommée d’id Software) a initialement annoncé son intention de publier une version déverrouillée du système d’exploitation Oculus Go vers la fin du mois dernier. Cette mise à jour est finalement arrivée cette semaine, accordant un accès root complet. Les utilisateurs pourront créer des versions personnalisées des fonctionnalités au niveau du système ou, en fait, l’ensemble du système d’exploitation. La version facilitera également le chargement latéral des applications et mettra efficacement fin à l’exigence Facebook d’Oculus Go.

En septembre, Carmack a déclaré qu’il s’agissait d’augmenter la longévité de l’Oculus Go au-delà de tout soutien officiel.

« Un casque sous film rétractable découvert au hasard dans vingt ans pourra se mettre à jour vers la version finale du logiciel, longtemps après la fermeture des serveurs de mise à jour sans fil », a-t-il déclaré sur Twitter.

Le système d’exploitation déverrouillé est uniquement pour l’Oculus Go. La page de téléchargement avertit que le déverrouillage du système d’exploitation n’est pas réversible et que les appareils déverrouillés ne recevront pas de mises à jour en direct. Le guide d’installation explique que l’Oculus Go mis à jour ne vérifiera plus les fichiers importants du système d’exploitation, permettant aux utilisateurs de les remplacer par ce qu’ils veulent.

Lancé en 2018 à un prix de 250€, l’Oculus Go était le premier casque VR autonome de la société. Ne pas avoir besoin de matériel externe comme un PC haut de gamme pour fonctionner le place dans la même ligue que le Gear VR de Samsung.