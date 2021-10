Facebook aurait l’intention de changer de nom

Mark Zuckerberg devrait bientôt un nouveau nom pour Facebook, afin de refléter l’importance croissante du “métavers” dans ses activités.

Avec près de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois, près de la moitié du monde est sur Facebook, et la plupart des non-utilisateurs connaissent le réseau social. Mais selon le site The Verge, la société est sur le point de changer de nom.

The Verge explique que le nouveau nom de Facebook reflétera l’accent mis sur la création d’un métavers. La société sera renommée en tant que groupe parent supervisant sa suite d’applications, notamment Instagram, WhatsApp, Oculus et l’application Facebook actuelle, comme lors de la réorganisation de Google en 2015 pour devenir une filiale de la nouvelle société mère Alphabet.

Le PDG Mark Zuckerberg aurait l’intention de parler du changement de nom lors de la conférence annuelle Connect le 28 octobre, bien que cela puisse être révélé plus tôt. En juillet, il a déclaré qu’au cours des prochaines années, « nous passerons effectivement des gens qui nous voient principalement comme une entreprise de médias sociaux à une entreprise métaverse ».

Facebook ajoute également 10 000 emplois « hautement qualifiés » à travers l’Union européenne au cours des cinq prochaines années pour créer du matériel tel que des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Le nouveau nom pourrait être lié au monde de réalité virtuelle sociale inédit de Facebook appelé Horizon sur lequel il travaille depuis quelques années.

Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société « ne commente pas les rumeurs ou les spéculations ».

Zuckerberg espère sans aucun doute que le changement de nom aidera à éloigner Facebook de la mauvaise presse qu’il a reçu ces dernières semaines, qui ont été les pires de l’entreprise depuis qu’elle a été secouée par le scandale de Cambridge Analytica en 2018. Des études internes ont été divulguées qui ont montré que le le réseau social sait à quel point Instagram est dommageable pour le bien-être mental des adolescentes ; Zuckerberg étant contraint de nier les allégations selon lesquelles il a dit à Donald Trump que Facebook ne vérifierait pas les faits des politiciens en échange de réglementations moins sévères ; le procès de la FTC ; l’une des pires pannes du site depuis des années ; et un lanceur d’alerte témoignant aux sénateurs américains que Facebook donne la priorité à l’argent plutôt qu’à ce qui est bon pour le public, ce que la plupart d’entre nous savaient déjà. Il y avait aussi la lettre de cessation et d’abstention qu’elle a envoyée au développeur de l’extension Unfollow Everything.