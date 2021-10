Apple défend l’interdiction des applications en dehors de l’App Store en citant les problèmes de malwares sous Android

Apple défend l’interdiction d’installer des applications en dehors de son App Store en pointant du doigt les problèmes de malwares sous Android.

Au milieu d’une enquête antitrust menée contre Apple par les régulateurs de l’UE, ainsi que de la discussion générée par la suite sur le sujet, le fabricant d’iPhone a publié un rapport de 31 pages défendant pourquoi son écosystème iOS est limité à l’App Store. Le géant de la technologie tente de justifier son refus d’autoriser le chargement latéral d’applications sur leurs smartphones en soulignant comment Android a été fortement exploité par les logiciels malveillants.

Le rapport d’Apple, « Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps — A threat analysis of sideloading, » (« Construire un écosystème de confiance pour des millions d’applications – Une analyse de la menace du chargement latéral »), souligne que la prise en charge du chargement latéral via des téléchargements directs et des boutiques d’applications tiers « paralyserait » les protections de confidentialité et de sécurité de l’iPhone, ce qui exposerait utilisateurs à « de sérieux risques de sécurité ».

« L’iPhone est un appareil hautement personnel où les utilisateurs stockent certaines de leurs informations les plus sensibles et personnelles. Cela signifie que le maintien de la sécurité et de la confidentialité sur l’écosystème iOS est d’une importance cruciale pour les utilisateurs », a déclaré Apple. « Cependant, certains exigent qu’Apple prenne en charge la distribution d’applications en dehors de l’App Store, via des téléchargements directs ou des magasins d’applications tiers, un processus également appelé » chargement latéral « .

Les accusations antitrust de la Commission européenne contre Apple prétendent que la société a enfreint les règles de concurrence de l’UE relatives aux politiques associées à l’App Store. L’affaire a été déclenchée en raison d’une plainte du service de streaming musical Spotify.

Dans un effort pour atténuer les inquiétudes concernant le monopole qu’Apple a établi sur iOS, il a souligné que les problèmes de sécurité sont endémiques pour Android car le système d’exploitation de Google permet le chargement latéral. Plus précisément, Apple souligne qu’« au cours des quatre dernières années, les appareils Android ont eu 15 à 47 fois plus d’infections par des logiciels malveillants que l’iPhone ».

Une autre statistique utilisée dans le rapport était que près de six millions d’attaques par mois ont été détectées par une grande entreprise de sécurité sur les appareils mobiles Android de ses clients. Si Apple était obligé de prendre en charge le sideloading, il a déclaré que les cybercriminels cibleraient inévitablement les utilisateurs d’iPhone via des applications nuisibles. Les utilisateurs auraient également moins d’informations sur les applications à l’avance, déclare Apple, car les boutiques d’applications externes ne seraient pas » obligés de fournir les informations affichées sur les pages de produits et les étiquettes de confidentialité de l’App Store « .

Certains peuvent considérer qu’Apple soulève un point valable en tenant compte de la façon dont les logiciels malveillants Android sont devenus un problème de sécurité important pour le système d’exploitation. Par exemple, un cheval de Troie trouvé sur 200 applications malveillantes sur le Google Play Store et des magasins d’applications tiers a infecté des millions d’appareils, extrayant des dizaines de millions de dollars des victimes. En raison de la plate-forme ouverte sur laquelle Android est basé, la société de sécurité Eset affirme qu’elle est plus « intéressante » pour les cybercriminels qu’iOS.

Cependant, d’autres peuvent contrer en montrant qu’il est dans l’intérêt financier d’Apple de rejeter le sideloading, Apple génère des dizaines de milliards de dollars sur la réduction de 30 % qu’il faut aux développeurs sur l’App Store pour le paiement initial des applications payantes, en plus des achats intégrés. Il pourrait être prêt à profiter de cette tranche importante de revenus pendant au moins quelques années de plus en raison d’un appel dans son procès Epic Games.