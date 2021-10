5 façons dont les vidéos peuvent aider les entreprises à générer plus de revenus

Les vidéos sont sans aucun doute le moyen le plus efficace pour les marques de communiquer avec leurs clients. Les vidéos sont un moyen efficace de transmettre des informations car elles sont faciles à comprendre et accessibles à divers publics. De plus, le contenu vidéo apporte automatiquement plus d’engagement en raison de sa nature diversifiée.

Le contenu vidéo joue un rôle énorme dans l’amélioration de vos stratégies marketing. En effet, ils peuvent contenir plus de contenu que toute autre forme de marketing.

Par exemple, les blogs écrits sont limités à une limite de mots, et tout le monde n’a pas assez de temps pour s’y adonner, cela s’accompagne donc de certaines restrictions, ce qui n’est pas le cas des vidéos. Les 100 mots exacts, lorsqu’ils sont prononcés, prendront beaucoup moins de temps que lorsqu’ils sont écrits.

Parmi tous les médias possibles, le contenu vidéo peut contenir un maximum de contenu s’il est choisi judicieusement et optimisé efficacement.

Vous pouvez choisir le sujet pertinent et les phrases que vous mettrez dans la vidéo et gérer vos mots et votre vitesse en conséquence.

Le sujet et la vignette que vous choisissez pour vos vidéos sont également importants, incitant les gens à cliquer instantanément sur les vidéos.

Vous pouvez effectuer des recherches appropriées et analyser ce qui sert le mieux votre public.

Étant donné que les vidéos ont un impact énorme sur le marketing, voici les cinq façons dont les vidéos peuvent aider les entreprises à générer plus de revenus.

Les vidéos racontent facilement les histoires



Les vidéos sont un moyen efficace de transmettre facilement votre histoire et vos idées à vos clients. Ils peuvent être à la fois longs et courts, mais ils sont efficaces pour exprimer vos histoires et vos idées. La longueur de vos histoires dépend de la quantité de contenu que vous souhaitez diffuser. Vos ventes et revenus dépendent directement de l’histoire que vous choisissez de raconter à travers vos vidéos.

Vous pouvez inclure plusieurs incidents et expériences que vous avez peut-être partagés tout au long. Inclure des exemples des coulisses peut également être une bonne idée, car c’est quelque chose que les gens aimeraient voir.

Recycler et réutiliser.

Si vous produisez une bonne vidéo une fois, vous pouvez l’utiliser plusieurs fois sur différentes plateformes. C’est ainsi que vous réutilisez le même contenu encore et encore. Ainsi, une vidéo convaincante vous aidera à long terme.

Vous pouvez utiliser un bon éditeur vidéo comme InVideo pour créer des vidéos percutantes et créer des extraits de vidéos plus courtes à partir d’une vidéo préexistante et plus longue.

La réutilisation de vos vidéos permet de les partager sur différentes plateformes sociales en même temps. Cela garantit que votre public s’engage avec votre marque sur diverses plateformes sociales.

Il peut également y avoir du contenu qui semble trop ennuyeux lorsqu’il est assemblé, mais il fonctionne mieux lorsqu’il est conservé séparément sous forme de plusieurs extraits.

Ces types de contenu peuvent également être coupés et réutilisés.

Un autre grand avantage est lorsque vous avez une vieille vidéo qui commence soudainement à être pertinente pour le présent.

Il peut être recyclé et modifié en conséquence pour être réutilisé, car il répond assez bien à la situation actuelle.

Classements prioritaires et boost SEO.

La plupart des gens utilisent la recherche Google lorsqu’ils aiment savoir quelque chose. Dans ce cas, les vidéos peuvent vous aider à augmenter votre classement de manière organique. De plus, Google possède YouTube et place ainsi le contenu YouTube en priorité dans ses recherches. Cela vous permet de booster votre référencement et cela sans mettre aucun effort supplémentaire. Par conséquent, les vidéos vous offrent un avantage supplémentaire et un double avantage par rapport à toute autre forme de contenu.

De plus, si vos vidéos sont intégrées sur votre site Web, les gens passent sans le savoir plus de temps sur votre site Web. Lorsque les gens s’engagent sur un site Web, ce temps est ajouté à leur temps de visionnage et votre site Web est souvent recommandé aux gens. Ainsi, votre contenu vidéo peut également affecter votre classement de manière organique.

Présentez la louange.

Une autre excellente idée est de créer une vidéo dans laquelle un influenceur ou une célébrité utilise votre produit et partage des commentaires et des critiques précieux avec ses abonnés. Les influenceurs ont de nombreux adeptes, donc leur demander de recommander vos produits ou services garantit que votre message atteint un public beaucoup plus large.

De plus, vous pouvez amener vos clients réguliers à créer des vidéos de témoignages dans lesquelles ils donnent des critiques approfondies, et ces clips peuvent être intégrés intelligemment dans votre contenu.

Faites des vidéos où les gens font l’éloge de votre marque et expliquent aux autres pourquoi vos produits se démarquent des produits et services de vos concurrents. Les clients font confiance à la parole de personnes ordinaires et ordinaires qui leur ressemblent plus qu’à des marques ou à des influenceurs. Ainsi, les vidéos de témoignage contribueront à renforcer la confiance et la fiabilité de votre marque et de ce que vous proposez.

Incrément du CTR

Le taux de clics ou CTR est un moyen de mesurer le nombre d’utilisateurs qui cliquent sur le lien fourni sur une page ou un e-mail. Cette métrique mesure le succès d’une campagne marketing et l’efficacité d’une campagne par e-mail. De nombreux sondages et études ont révélé que le CTR augmente de près de 300 % lorsque les e-mails contiennent des vidéos en pièce jointe. Habituellement, les gens négligent le contenu écrit car il nécessite de l’attention, des efforts et du temps, ce dont la plupart des gens manquent dans notre monde en évolution rapide. Ainsi, essayez de joindre une vidéo à votre e-mail pour améliorer le CTR. Les vidéos sont plus faciles à comprendre et les gens n’ont pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre leur message. Les téléspectateurs peuvent effectuer plusieurs tâches et regarder les vidéos simultanément avec leurs autres tâches. De plus, vous pouvez contacter votre fournisseur de services de messagerie pour diffuser le message à plusieurs publics à la fois.

Les conseils ci-dessus vous aideront à comprendre les stratégies back-end que les entreprises prospères utilisent pour générer plus de revenus. Utilisez ces cinq méthodes dans votre stratégie marketing et observez l’augmentation de l’engagement sur le site Web de votre marque. Lorsque les gens s’engagent davantage, leurs chances d’acheter et d’utiliser vos produits/services augmentent également, augmentant ainsi vos revenus. Ensuite, trouvez de nouvelles façons créatives d’utiliser le bon contenu qui s’adresse à votre public et répond à ses attentes. Enfin, utilisez les bons outils pour façonner vos idées sans effort. Un bon contenu peut faire des merveilles, alors si vous avez une idée, incorporez-la dans votre stratégie maintenant et découvrez votre plein potentiel.