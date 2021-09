Une nouvelle étude montrera que la désinformation sur Facebook suscite bien plus d’engagement que de les véritables infos

Une nouvelle étude montrera que la désinformation a suscité six fois plus d’engagement sur Facebook que les vraies infos.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de New York et de l’Université Grenoble Alpes montre que la désinformation suscite six fois plus d’engagement sur Facebook que les vraies informations.

L’étude a examiné les publications des pages Facebook de plus de 2 500 éditeurs d’actualités entre août 2020 et janvier 2021. Les chercheurs ont découvert que les pages qui publiaient le plus de désinformation recevaient régulièrement plus de likes, de partages et de commentaires. Cet engagement accru a été observé à travers l’éventail politique, mais l’étude a révélé que « les éditeurs de droite ont une propension beaucoup plus élevée à partager des informations trompeuses que les éditeurs d’autres catégories politiques », selon le Washington Post.

Les chercheurs partageront l’étude dans le cadre de la conférence sur la mesure de l’Internet 2021 en novembre.

Un porte-parole de Facebook a souligné au Washington Post que l’étude ne porte que sur l’engagement, et non sur la « portée », qui est le terme que l’entreprise utilise pour décrire le nombre de personnes qui voient un contenu sur Facebook, qu’elles interagissent ou non avec celui-ci.

Facebook ne met cependant pas les données de portée à la disposition des chercheurs. Au lieu de cela, eux et d’autres qui veulent comprendre et quantifier le problème de désinformation de la plate-forme de médias sociaux, y compris ces chercheurs, se sont souvent tournés vers un outil appelé CrowdTangle, qui appartient à Facebook.

Mais en août, Facebook a coupé l’accès de ce groupe de chercheurs à ces données (ainsi qu’à la bibliothèque de publicités politiques sur la plateforme). Facebook a déclaré que continuer à donner aux chercheurs tiers l’accès aux données pourrait violer un accord avec la Federal Trade Commission qu’elle a conclu à la suite du scandale Cambridge Analytica, une affirmation que la FTC a qualifiée d' »inexacte ».

CrowdTangle est l’outil que le chroniqueur technique du New York Times, Kevin Roose, a utilisé pour dresser des listes régulières de publications qui ont suscité le plus d’engagement sur Facebook – une pratique qui aurait agacé les meilleurs employés de l’entreprise, car les listes étaient régulièrement dominées par des pages de droite. qui publient beaucoup de désinformation.

Dans un effort pour repousser les allégations selon lesquelles la désinformation est un problème sur Facebook, la société a publié un « rapport de transparence » en août qui présentait les publications les plus vues sur la plate-forme au cours du deuxième trimestre de l’année, d’avril à juin. Quelques jours plus tard, cependant, le New York Times a révélé que Facebook avait d’abord abandonné son projet de publier un rapport sur le premier trimestre, car le message le plus consulté entre janvier et mars était un article qui reliait à tort le vaccin contre le coronavirus à la mort d’un médecin de Floride, un message qui a été utilisé par de nombreuses pages de droite pour semer le doute sur l’efficacité des vaccins.