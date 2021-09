5 raisons qui rendent l’eSport mobile plus fun

Grâce à la généralisation des smartphones et tablettes, l’eSport mobile a pris le dessus sur la version classique. La tendance est telle que depuis quelques années, cette version est devenue de plus en plus utilisée par les joueurs. Qu’est-ce qui peut bien justifier cette réalité ? Quels sont les éléments qui rendent l’eSport mobile plus apprécié et plus fun que jadis ?

Les facteurs suivants justifient à suffisance cette tendance.

Ouverte à tout le monde

Le tout premier avantage que possède la version mobile de l’eSport est le fait d’être ouvert et accessible à tout le monde. Contrairement aux consoles et PC, les tablettes et smartphones ont des interfaces simples à comprendre et dont la prise en charge est facile. De nos jours, vous pouvez télécharger ou jouer à des jeux en ligne partout dans le monde.

De plus, vous pouvez vous adonner à tous les types de jeux que vous aimez : des arcades au casino en ligne. Et vous pourrez toujours jouer au minimum depot 5$ casino canadien si vous êtes en vacances en Europe. En outre, le gameplay n’est pas du tout difficile à maîtriser.

C’est justement cette simplicité sur mobile qui fait le succès de cette version. Les périphériques sont conçus de manière à réduire et simplifier tous les multiples boutons et touches que l’on retrouve dans les consoles de jeu classiques. Il ne faut donc pas avoir des connaissances spéciales pour s’en sortir avec les jeux eSport sur mobile.

Le matériel utilisé est disponible

L’une des principales révolutions apportées par les smartphones vient du fait qu’ils sont moins chers que les PC et consoles. En outre, ils sont beaucoup plus accessibles et à la portée du plus grand nombre.

Même les smartphones de gamme moyenne peuvent faire tourner les jeux les plus sophistiqués que l’on retrouve sur les consoles. Le plaisir des joueurs reste le même pour un coût financier moindre.

La mobilité

Jadis pour profiter de tous les jeux qui existent au monde, il vous fallait une console, un écran, une salle plus ou moins spacieuse, être statique, être connectés à une source d’énergie et avoir une connexion Wi-Fi (au choix). Tout ceci était certes intéressant, mais quelque peu contraignant.

La donne est totalement différente avec les smartphones. Vous avez juste besoin de votre terminal et d’une connexion Wi-Fi. Avec ces deux éléments, vous pouvez jouer autant que vous le voudrez avec en bonus la possibilité de le faire où vous voulez même en déplacement ou durant une pause-café.

Une très grande popularité

Il est vrai que l’eSport mobile est né de la version classique de l’eSport, et il a longtemps été considéré à juste titre comme une sous-catégorie de cette dernière, mais beaucoup de choses ont changé. Le succès et la popularité de l’eSport mobile lui a permis d’avoir une audience tellement importante qu’il est devenu une discipline à part entière.

Le public de l’eSport mobile (qui se trouve majoritairement en Asie) a largement dépassé celui de la version traditionnelle et son ampleur ne cesse de croître. L’organisation des tournois internationaux contribue en grande partie à ce constat. À titre illustratif, le tournoi sur mobile du jeu Clash Royale de Supercell organisé en 2017 avait rassemblé pas moins de 27 millions de participants. Toutes les catégories de joueurs sont acceptées et peuvent mettre à contribution leurs compétences en ligne pour gagner les millions mis en jeu.

Faciles à développer

Contrairement aux jeux traditionnels, ceux qui sont sur mobile sont beaucoup plus simples à concevoir. Le fait qu’ils ne nécessitent pas les mêmes ressources que leurs homologues classiques les rendent plus faciles (en termes de coût financier) à développer.

C’est ainsi que les concepteurs ont plus de latitude pour sortir des versions diverses prenant en compte les goûts du plus grand nombre de players. Ces derniers ont alors l’embarras du choix pour s’amuser et passer du temps seuls ou en communauté.

L’on peut également parler du mode free to play qui permet aux passionnés de jouer en mode gratuit. Même les jeux les plus populaires sont concernés par cette tendance. Alors que demander de mieux ?

Conclusion

C’est un fait indéniable : l’eSport mobile a un impact tellement puissant qu’il est devenu une catégorie de jeu à part entière. C’est un mouvement qui rassemble un très grand nombre de joueurs à travers le monde et son impact n’est pas près de s’estomper. Au contraire, les éléments ci-dessous lui ont permis de rapidement prendre le dessus sur sa version traditionnelle et il y a fort à parier que le meilleur reste encore à venir.