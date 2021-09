Reddit a banni un subreddit rassemblant des antivax

Reddit a fermé un subreddit accusé d’avoir propagé de la désinformation à propos de la pandémie liée au Covid-19.

En réponse à une lettre ouverte demandant à l’administration de Reddit d’interdire les subreddits diffusant de la désinformation sur le Covid-19, un administrateur a déclaré qu’en tant que « lieu de discussion et de débat ouverts et authentiques », Reddit n’interdirait pas les subreddits dans ces conditions. Une semaine plus tard, Reddit a fermé l’un des subreddits signalés sous l’accusation selon laquelle ses membres faisaient des « raids » contre d’autres subreddits, manipulant le contenu par le biais de votes.

Lorsque les modérateurs de Reddit ont écrit la lettre ouverte, ils espéraient que cela amènerait l’administration à prendre des mesures sur les multiples subreddits diffusant de la désinformation sur le Covid-19 sur toute la plateforme, mais cela ne s’est pas produit. L’administration a justifié le manque d’action en déclarant que la dissidence est « le fondement de la démocratie », il est donc naturel de voir « des conversations qui remettent en question ou en désaccord avec le consensus populaire » dans une plateforme comme Reddit, où la démocratie est au cœur. »

Depuis la réponse de l’administration à la lettre, une semaine s’est écoulée, et bien qu’elle ait décidé de ne pas interdire les subreddits pour diffuser de la désinformation, cela ne veut pas dire qu’ils ne le feront pas pour d’autres raisons.

Hier, le subreddit r/NoNewNormal, qui a été accusé d’avoir diffusé de la désinformation sur le Covid-19, a été banni en raison des « raids » de ses membres et de la manipulation de contenu sur des « communautés ayant des opinions plus dominantes sur le COVID ou des communautés géolocalisées qui ont discuté des restrictions liées au Covid. »

Au cours des 30 jours précédant la suppression, certains des 120 000 membres de r/NoNewNormal étaient responsables de 80 raids sur plusieurs autres subreddits. Même après que l’administration Reddit ait émis un avertissement aux modérateurs de r/NoNewNormal, ces actions ont continué à se produire.

Outre la fermeture de r/NoNewNormal, Reddit met également en quarantaine 54 sous-reddits antivax, non divulgués en vertu de la règle 1 de la politique de contenu Reddit. De plus, il créera également un nouvel outil de signalement afin que les modérateurs puissent signaler Reddit lorsqu’ils détectent une interférence de la communauté. Cet outil prendra encore quelques jours à être ajouté. Une fois terminé, il sera évalué pour voir si cela en vaut la peine.

L’interdiction de r/NoNewNormal a été généralement bien accueillie, de nombreux membres de la communauté Reddit étant quelque peu surpris par l’action de Reddit après avoir déclaré qu’il ne ferait rien. Cependant, certaines personnes ne sont certainement pas très satisfaites de la façon dont les choses se sont déroulées.