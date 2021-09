Trophées de LSA 100% Omnicanal : une belle moisson pour le groupe Casino

Organisée le 14 septembre 2021, la 7e édition des Trophées de LSA 100% Omnicanal a récompensé six enseignes de la grande distribution et décerné trois prix spéciaux. Le groupe Casino y a reçu trois distinctions, notamment celle de la meilleure stratégie omnicanale.

La 7e édition des Trophées de LSA 100% Omnicanal a eu lieu le mardi 14 septembre au Pavillon des Princes, à Paris. Elle a récompensé six enseignes de la grande distribution pour leurs innovations omnicanales et a décerné trois prix spéciaux. Boulanger, le spécialiste de l’électroménager a ainsi reçu le « Trophée de l’entreprise cross-canal 2021 » pour sa série d’initiatives lors de la crise du Covid-19, comme la pérennisation des drives piéton. Le distributeur Carrefour a quant à lui remporté le prix de la « Meilleure initiative digitale face à la crise », du fait du lancement du service « Les Essentiels » pour la livraison de paniers frais à domicile.

Deux pureplayers primés

Marionnaud Parfumeries est la troisième enseigne primée lors de cette édition 2021, au sein de la catégorie « Digital in store ». Le magazine LSA Conso apprécie trois solutions développées durant la crise : Allo Boutique, Beauty Chat ; Allo Boutique – InStore Virtual Tour and Video Call ; et Allo Boutique – Sell By Phone. Ces services ont permis aux clientes de contacter (par téléphone ou visio) les conseillères de l’enseigne au moment de leurs achats en ligne. Notons en outre que le jury a distingué deux pureplayers : Veepee et Showroom privé. Le premier a lancé deux initiatives nommées in shop et re turn pour limiter les coûts liés aux retours des produits, et le second a mis en place le dispositif retargeting Picard x SRP MEDIA, qui permet de booster les commandes grâce au trafic généré.

L’entrepôt high-tech O’Logistique roi de la logistique omnicanale

Enfin, les Trophées LSA 100% Omnicanal ont récompensé plusieurs filiales du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri à trois reprises. Le premier prix a été remis à Diane Coliche, Directrice Générale Exécutive de Monoprix, désignée « Personnalité cross-canal de l’année ». Le second est revenu à O’Logistique pour sa logistique omnicanale au service du développement du e-commerce alimentaire pour trois enseignes du groupe Casino : Monoprix, Naturalia et les enseignes Casino. Cet entrepôt robotisé permettant de préparer et de livrer des commandes dans un temps record, et sur un nombre de produits exceptionnel, situé à Fleury-Mérogis, est opérationnel depuis mars 2020, date du premier confinement. Il s’appuie sur la technologie révolutionnaire du britannique Ocado ert permet de préparer des commandes de 50 articles en à peine 6 minutes.

Franprix parmi les lauréats

Franprix – une autre enseigne du groupe Casino – peut se targuer d’avoir gagné dans la catégorie « Stratégie omnicanale », grâce à son entrepôt de préparation de commandes accolé à un de ses magasins physiques à Paris. Cette solution a notamment permis de livrer les clients de l’ouest de la capitale en 45 minutes, entre 17 heures et 22 heures lors des périodes de couvre-feu l’hiver dernier.