Nintendo ajoute enfin l’audio Bluetooth à la Switch

Dans une annonce surprise, Nintendo ajoute enfin l’audio Bluetooth à sa console Switch.

À l’improviste, un tweet de Nintendo of America a dévoilé l’arrivée de la fonction audio Bluetooth très attendue pour les consoles Switch. Ce qui est intrigant, c’est qu’elle est livrée avec un ensemble de limitations qui pourraient la rendre peu attrayante pour les fans de Mario, Zelda et du reste des personnages de Nintendo.

La Nintendo Switch est sur le marché depuis plus de quatre ans, et pendant tout ce temps, elle est restée sans une fonctionnalité très demandée : l’audio Bluetooth. Aujourd’hui, ça a changé d’un coup…

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021