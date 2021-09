New York va interdire la vente de toutes les voitures à essence d’ici 2035

New York se joint à d’autres États américains et pays pour fixer une date à laquelle les ventes de véhicules à essence prendront fin.

La ville de New York va se joindre à d’autres États et pays pour fixer une date à laquelle les ventes de véhicules à essence prendront fin. Une nouvelle loi exigera que toutes les nouvelles voitures soient à zéro émission d’ici 2035. Le Sénat et l’Assemblée de l’État ont adopté le projet de loi et le gouverneur démocrate Kathy Hochul l’a promulgué la semaine dernière. On espère que cette décision contribuera à réduire la pollution par le carbone de New York de 35%, ce qui contribuerait dans une certaine mesure à atteindre son objectif climatique de réduire les émissions de carbone à 85% en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2050.

Ars Technica note que New York devra convaincre de nombreux habitants que les véhicules électriques sont la voie à suivre. À l’heure actuelle, seulement 1% des véhicules vendus dans l’État sont électriques. S’assurer que 100 % de tous les véhicules vendus sont de type zéro émission en seulement 14 ans n’est pas une mince affaire.

De plus, les véhicules et équipements tout-terrain vendus dans l’État doivent également être à zéro émission d’ici 2035, tandis que les véhicules moyens et lourds ont jusqu’en 2045. La loi stipule que la règle de zéro émission ne sera requise que «dans la mesure du possible. »

La pénurie de bornes de recharge est souvent citée comme la raison pour laquelle de nombreuses personnes se méfient des véhicules électriques. New York devra installer un réseau de recharge rapide à grande échelle dans tout l’État si elle veut que les gens adoptent les véhicules électriques, avec des bornes de recharge dans les appartements, les épiceries, les centres commerciaux, les rues et les parkings. D’ici 2050, la ville prévoit qu’elle aura besoin de 800 000 chargeurs de niveau 2 et de 60 000 chargeurs rapides.

En janvier, le Massachusetts a annoncé que les ventes de voitures à essence seraient interdites dans l’État à partir de 2035, conformément aux mêmes règles annoncées par la Californie en 2020. L’État de Washington a tenté d’adopter une loi similaire plus tôt cette année, avec la date butoir fixée pour 2030, mais le gouverneur démocrate Jay Inslee y a opposé son veto.

De nombreux pays prévoient d’interdire la vente de véhicules à essence en 2030, 2035 ou 2040, notamment le Royaume-Uni, le Japon, la Chine et l’Allemagne. La Norvège et la Corée du Sud visent à faire de même d’ici 2025.