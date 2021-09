Apple présente les modèles iPhone 13 Pro dotés d’un système de caméra amélioré, d’écrans 120 Hz et d’une meilleure autonomie de la batterie.

Apple a dévoilé hier deux nouveaux iPhones Pro-tier, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, lors de sa présentation en streaming en Californie. Ces modèles haut de gamme représentent le meilleur de ce que Apple a à offrir dans un smartphone, et cela commence avec le nouveau processeur A15 Bionic.

Le dernier silicium personnalisé d’Apple comprend deux cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité. Il existe également un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs capable de 15,8 billions d’opérations par seconde et un GPU à cinq cœurs jusqu’à 50 % plus rapide que la concurrence principale. En fait, Apple prétend qu’il s’agit du sous-système graphique le plus rapide de tous les smartphones.

Comme les modèles de l’année dernière, les iPhone 13 Pro et Pro Max sont respectivement livrés avec des écrans OLED de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Cette fois-ci, cependant, Apple a inclus un tout nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion. Cette technologie permet à l’écran de détecter automatiquement ce qui se passe à l’écran et d’ajuster le taux de rafraîchissement en conséquence, de 10 Hz à 120 Hz.

L’écran est protégé par le revêtement Ceramic Shield d’Apple, avec un revêtement en verre mat texturé à l’arrière. Un bracelet en acier inoxydable de qualité chirurgicale englobe les nouveaux modèles Pro, qui sont proposés en quatre couleurs, dont le graphite, l’or, l’argent et le bleu sierra. L’encoche frontale qui abrite le système de caméra TrueDepth est 20% plus petite, sans aucun doute un bonus pour ceux qui sont opposés à l’encoche.

Les nouveaux modèles d’iPhone Pro conservent également la même résistance à l’eau IP68 que les offres de l’année dernière.

Mis à part les écrans plus grands, se tourner très probablement vers un iPhone modèle Pro pour son système de caméra arrière. Les modèles de cette année comportent trois caméras.

Le téléobjectif de 77 mm est doté d’un objectif à ouverture f/2,8 à six éléments avec un zoom optique 3x tandis que le grand angle utilise un objectif à sept éléments avec une ouverture f/1,5. L’appareil photo ultra-large utilise un objectif à six éléments avec une ouverture f/1.8, et tous ont un revêtement en verre saphir pour une meilleure résistance aux rayures. Au total, vous bénéficiez d’une plage de zoom optique 6x sur l’ensemble du système et toutes les caméras sont dotées du mode nuit.

Apple dit que la caméra grand angle a un capteur plus grand avec des pixels de 1,9 µm pour réduire le bruit. Combiné à son ouverture f/1,5, l’iPhone 13 Pro et Pro Max offrent une « amélioration massive » dans les situations de faible luminosité : jusqu’à 2,2x par rapport à l’iPhone 12 Pro et près de 1,5x par rapport à l’iPhone 12 Pro Max.

Le nouvel appareil photo ultra-large, quant à lui, permet pour la première fois la macrophotographie sur un iPhone. Ce mode dispose d’une distance de mise au point minimale de seulement deux centimètres, vous permettant de vous rapprocher de vos sujets comme jamais auparavant. La fonction macro s’étend également à la vidéo pour inclure Slo-mo et Time-lapse.

En parlant de vidéo, Apple a introduit un nouveau mode cinématique qui enregistre en Dolby Vision HDR et est mis en évidence par la mise au point en rack, permettant des transitions de mise au point entre les sujets. Vous pouvez choisir de laisser la fonction ajuster automatiquement la mise au point ou de contrôler manuellement les transitions. Et, vous pouvez même régler la mise au point après la capture d’une vidéo, à la Lytro.

Les nouveaux iPhone Pro prennent également en charge ProRes, le codec vidéo introduit par Apple en 2007 pour le travail de post-production.

De plus, le mode Cinématique est limité à 1080p à 30 images par seconde pour l’enregistrement de vidéos avec une faible profondeur de champ. La vidéo 4K peut être capturée jusqu’à 60 images par seconde, et la vidéo ProRes culmine à 4K 30 ips (ou 1080p à 30 ips si vous avez le modèle 128 Go).

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le modèle Pro standard est évalué jusqu’à 22 heures de lecture vidéo tandis que le Pro Max peut tenir jusqu’à 28 heures. Selon Apple, cela représente respectivement 1,5 heure et 2,5 heures de plus que les modèles de l’année dernière, et l’iPhone 13 Pro Max offre désormais la plus longue durée de vie de la batterie de tous les iPhone.

L’iPhone 13 Pro sera facturé à partir de 1159 euros, et l’iPhone 13 Pro Max à partir de 1259 euros (et jusqu’à 1 839 euros pour celui avec 1 To de stockage). Les nouveaux iPhone sont attendus à compter du 17 septembre.