Jeux vidéo d’occasion : comment vendre et acheter en ligne

À l’échelle mondiale, le marché des jeux vidéo représente plus de 300 milliards de dollars de recettes. Le secteur ne cesse de croître et a même été l’un des rares marchés à avoir été boosté par la pandémie de la Covid-19.

Comment vendre et acheter facilement vos jeux vidéo en ligne ?

Selon une étude du cabinet de conseil Accenture, l’industrie vidéoludique pèse désormais plus lourd que celle du cinéma et de la musique combinés, avec plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial.

Les jeux vidéo, un marché en pleine expansion

Le marché des jeux vidéo est l’un des rares secteurs à avoir profité de la pandémie mondiale et des confinements : désormais, le secteur des jeux vidéo compte 2,7 milliard de joueurs dans le monde. Durant les 3 dernières années, 500 millions d’utilisateurs ont rejoint l’immense communauté des gamers.

Selon les experts, le marché ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin et continuerait même de gonfler en ajoutant 400 millions de joueurs d’ici fin 2023.

Parmi ces nouveaux arrivants, on compte 60 % de femmes et 30 % de moins de 25 ans. D’après cette même étude, ils seraient arrivés dans ce monde de gamers grâce à l’attrait des jeux mobiles.

La France, quant à elle, connaît une année record en 2020, en affichant une croissance de + 11,3 %.

Les jeux vidéo d’occasion, une solution écologique et économique

Mais le jeu vidéo est une activité qui coûte cher puisqu’un jeu vidéo neuf coûte en moyenne 70 €. Ce prix peut rapidement devenir un frein pour de nombreux passionnés.

Pour cette raison et pour réduire leurs impacts sur la planète, de nombreux gamers se tournent vers les jeux vidéo d’occasion. Ce qui leur permet de s’offrir de nombreux jeux et de se constituer une collection à moindre coût.

Ils peuvent aussi revendre tous les jeux vidéo auxquels ils ont déjà joué et auxquels ils ne joueront plus jamais, et ce peu importe la console concernée. Jeux de Wii, XBOX One ou encore PS5, Xbox series X et Switch, se débarrasser de ses anciens jeux permet de faire de la place sur les étagères tout en gagnant un peu d’argent pour compléter sa collection !

Où revendre et acheter ses jeux vidéo d’occasion ?

Depuis l’apparition des consoles de jeux dans les années 1980, les joueurs sont toujours plus nombreux à revendre (ou acheter) leurs jeux vidéo d’occasion. Aujourd’hui plus que jamais, le marché des jeux vidéo d’occasion est en pleine expansion, notamment grâce aux sites de re-commerce.

Pour revendre ses jeux vidéo, il y a plusieurs possibilités. D’abord, la revente dans un magasin traditionnel, mais aussi la revente sur Internet. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes ?

La revente de jeux vidéo dans un magasin physique

Le plus grand avantage de revendre ses jeux vidéo d’occasion dans un magasin physique, c’est l’immédiateté de la récompense (argent liquide ou bon d’achat, en fonction du magasin).

Obtenir les conseils d’un vendeur spécialisé qui connaît les attentes de ses clients peut aussi avoir son importance lorsque l’on est indécis quant à son prochain achat. Souvent passionnés, les gérants ou employés de magasins spécialisés pourront vous prodiguer de précieux conseils.

La revente de jeux vidéo d’occasion sur Internet

Les solutions d’achat-vente en ligne se sont multipliées ces dernières années et sur Internet, le prix de revente peut s’élever au triple d’une reprise en magasin. La rareté de certains jeux permet de rapidement faire monter le prix. Cela est aussi valable dans l’autre sens, les prix à l’achat sont souvent moins élevés qu’en magasin physique. Le vendeur comme l’acheteur peuvent y trouver leur compte.

De plus, avec cette solution, plus besoin de se déplacer ! Grâce à la rapidité d’Internet et des transporteurs, la plupart des jeux peuvent être livrés chez vous en quelques jours sans bouger de votre chaise de gamer.

Autre avantage et non des moindres : la disponibilité de certains jeux rares. Pour un collectionneur, c’est une vraie mine d’or.