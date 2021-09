Les voitures électriques ne sont pas aussi écologiques que vous le pensez. Voici pourquoi.

Votre voiture électrique fait-elle une énorme brèche dans le cycle du carbone ? Ce n’est peut-être pas aussi important que vous êtes amené à le croire.

La crise climatique mondiale devenant de plus en plus préoccupante au fil du temps, les entreprises tentent désormais de développer des solutions plus respectueuses de l’environnement pour remplacer les anciennes pratiques plus nocives qui menaçaient notre environnement. La voiture électrique est une solution particulièrement révolutionnaire qui a connu un succès grandissant ces dernières années. Mais comment fonctionnent exactement les voitures électriques et sont-elles vraiment écologiques ?

Qu’est-ce qu’une voiture électrique ?

En un mot, une voiture électrique ne dépend pas de l’essence ou du diesel pour fonctionner, contrairement aux voitures thermiques que la plupart des gens utilisent. Au lieu de cela, elle s’appuie sur l’électricité. Ces voitures contiennent un moteur électrique, un convertisseur électrique et des batteries, qui permettent tous de se déplacer sans carburant traditionnel. Ils nécessitent également un système thermique pour maintenir une température de fonctionnement standard et un port de charge intégré pour permettre une recharge facile.

Comme vous le savez peut-être, ces voitures nécessitent une charge à l’aide d’une sortie électrique pour continuer à fonctionner, mais ce n’est pas vraiment la même chose que de charger votre téléphone ou votre ordinateur portable. Alors que beaucoup d’entre nous chargent quotidiennement nos appareils personnels, la plupart des voitures électriques n’ont besoin d’être rechargées qu’une fois tous les un ou deux mois. Bien sûr, si vous conduisez beaucoup, vous devrez peut-être la recharger plus régulièrement, mais vous ne brancherez jamais votre voiture tous les jours, ce qui la rend assez pratique à utiliser.

Les propriétaires de voitures électriques ont tendance à recharger leurs voitures à la maison, mais il existe maintenant des stations de recharge électriques publiques qui fonctionnent de la même manière que votre station-service moyenne. Cependant, la plupart des stations de recharge sont totalement gratuites, contrairement à toutes les stations-service que vous rencontrerez.

Le gros avantage de la voiture électrique est qu’elle ne libère pas d’émissions nocives dans l’atmosphère. Le problème avec les véhicules traditionnels, c’est qu’ils émettent du dioxyde de carbone, ainsi que d’autres gaz à effet de serre. Ces gaz piègent ensuite la chaleur dans l’atmosphère, créant un effet de réchauffement similaire à celui d’une serre (d’où leur nom). Ces gaz contribuent énormément à l’augmentation de la température mondiale, provoquant la fonte de nos calottes glaciaires polaires et l’élévation du niveau de la mer.

Parce que les voitures électriques ne nécessitent pas de carburant, elles n’ont pas d’échappement et ne dégagent pas de gaz à effet de serre. Donc, elles semblent être la solution ultime dans l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre, non ? Eh bien, ce n’est pas vraiment si simple.

Les voitures électriques sont-elles vraiment écologiques ?

Bien que les voitures électriques n’émettent pas directement de gaz à effet de serre lorsqu’elles sont utilisées, leur empreinte carbone n’est certainement pas nulle. Le processus de fabrication des voitures électriques est très énergivore et a son propre impact environnemental considérable.

Cela peut vous surprendre, mais des études ont révélé qu’il faut en fait plus d’énergie pour produire une voiture électrique que pour produire une voiture traditionnelle. Par conséquent, le processus de fabrication des voitures électriques a une empreinte carbone globale plus élevée. Ceci est principalement dû aux matériaux nécessaires.

Les métaux nécessaires à la construction d’une voiture électrique sont plus légers que ceux nécessaires aux versions traditionnelles. Cependant, la fabrication de ces métaux de haute performance nécessite beaucoup d’énergie, ce qui alimente l’empreinte carbone globale du processus de production.

En plus de cela, il est important de se rappeler que les voitures électriques nécessitent toujours une forme d’énergie pour fonctionner. Ainsi, bien que l’utilisation de l’électricité pour fonctionner ne libère pas directement de combustibles fossiles, la production d’électricité elle-même le fait très probablement. Ainsi, même si votre voiture électrique n’émet pas directement de gaz à effet de serre, vous jouez probablement un rôle dans l’émission de ces gaz lorsque vous la rechargez. Ainsi, ni les voitures traditionnelles ni les voitures électriques ne peuvent totalement éviter une sorte d’empreinte carbone.

Les effets du changement climatique étant déjà clairement inquiétants, les entreprises et les gouvernements doivent se concentrer sur la création d’un monde neutre en carbone. Bien que les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, elles ne sont pas la solution promise. Il faudra donc trouver des solutions plus vertes dans d’autres aspects de notre vie pour vraiment sauver la planète. Espérons que nous continuerons à voir de plus en plus d’innovations vertes au cours des prochaines décennies !