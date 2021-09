HBO Max arrive dans certains pays d’Europe le 26 octobre

HBO Max arrivera le 26 octobre en Europe, plus précisément dans 6 pays, mais pas en France.

HBO Max sera lancé en Europe le mois prochain le 26 octobre, a annoncé aujourd’hui le service de streaming. La Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l’Espagne et Andorre sont les six premiers pays dans lesquels il sera disponible, avant de s’étendre aux 14 territoires suivants l’année prochaine : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie.

La liste des territoires correspond aux régions actuellement couvertes par HBO Europe, qui exploite une poignée de différents services de streaming sur le continent, notamment HBO España, HBO Nordic et HBO Go. La société a déjà annoncé son intention de transférer ses services européens de marque HBO vers HBO Max au cours de cette année.

Les grands marchés comme le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Allemagne sont particulièrement absents de la liste. HBO n’a historiquement pas exploité de services autonomes dans ces pays, note The Hollywood Reporter, mais a plutôt choisi de concéder sous licence son contenu à des opérateurs locaux comme Sky, propriété de Comcast au Royaume-Uni. HBO a déclaré que « des lancements de territoires supplémentaires sont également prévus pour l’année prochaine ».

« Les films et séries de WarnerMedia comme Harry Potter, Game of Thrones et The Big Bang Theory sont passionnément consommés par les fans de toute l’Europe », a déclaré Johannes Larcher, directeur de HBO Max International. « HBO Max a été créé pour leur offrir l’expérience de visionnage la plus intuitive et la plus pratique pour les regarder et une gamme diversifiée d’autres titres incroyables. » HBO Max comprend actuellement du contenu de Warner Bros., HBO, DC et Cartoon Network, ainsi que du nouveau contenu sous la marque Max Originals.

HBO Max a fait ses débuts aux États-Unis en mai de l’année dernière. En juin, le service de streaming a été lancé sur 39 territoires en Amérique latine et dans les Caraïbes.

L’annonce d’aujourd’hui ne mentionne pas combien les clients européens peuvent s’attendre à payer pour le service de streaming. Au lieu de cela, ces informations seront annoncées lors d’un événement de lancement virtuel prévu pour le mois prochain, selon HBO.