Alan Wake Remastered arrive sur PC, Xbox et PlayStation cet automne

Epic Games et Remedy annoncent Alan Wake Remastered sur PC, Xbox et PlayStation, dès cet automne.

Remedy Entertainment commence la semaine du bon pied, confirmant les rumeurs du week-end selon lesquelles un remaster d’Alan Wake est effectivement en préparation (et ce depuis un certain temps maintenant). Les détails complets du lancement n’ont pas encore été partagés, mais nous savons que le jeu sera disponible à temps pour les vacances.

Le développeur s’est associé à Epic Games Publishing sur le projet, ce qui signifie qu’il sera disponible sur un large éventail de plates-formes, notamment le PC, la Xbox Series, la famille Xbox One et pour la toute première fois, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Sam Lake, directeur créatif de Remedy Entertainment, a déclaré que le remaster serait l’expérience originale dont tant de joueurs sont tombés amoureux il y a toutes ces années (en effet, cela fait plus de 11 ans qu’il est sorti pour la première fois sur la Xbox 360). « Nous ne voulions pas changer cela », a déclaré Lake. Mais tous les visuels, y compris le modèle de personnage de Wake lui-même et les cinématiques du jeu, ont été mis à jour et améliorés avec des mises à niveau de nouvelle génération. »

Le jeu raconte l’histoire du romancier à suspense Alan Wake alors qu’il tente de percer le mystère derrière la disparition de sa femme pendant ses vacances. Pendant ce temps, les événements du livre le plus récent de Wake, dont il ne se souvient pas avoir écrit, commencent à se dérouler dans la vraie vie. Deux « épisodes » supplémentaires ont été mis à disposition en tant que DLC, bien qu’il n’y ait aucune mention de leur intégration dans le remaster.

En 2017, il semblait qu’un problème de licence lié à sa bande originale sonnerait le glas du jeu sur les vitrines numériques, mais heureusement, il est revenu sur Steam plus d’un an plus tard.

Lake a déclaré qu’Alan Wake Remastered serait disponible cet automne.